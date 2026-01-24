Evenimentul are loc sâmbătă, 24 ianuarie, la „T-Mobile Arena” din Las Vegas și poate fi urmărit în România în exclusivitate pe VOYO. Din cauza diferenței de fus orar, main card-ul începe duminică dimineață, nu mai devreme de ora 04:00.



Confruntarea aduce față în față două stiluri explozive. Gaethje, unul dintre cei mai dluptătoriuri din UFC, este cunoscut pentru knock-out-uri și presiunea constantă, în timp ce Pimblett vine cu un parcurs impresionant și statutul de „fan favorite”.



Paddy Pimblett vs Justin Gaethje, cu peste 250 de „Scousers” în arenă



Pentru Paddy „The Baddy” Pimblett, duelul are o încărcătură specială. Fan declarat al lui Liverpool, luptătorul din Huyton a cumpărat peste 250 de bilete pentru familie, prieteni și suporteri veniți special din orașul său natal. „O să fie mulți Scousers în arenă”, a spus Pimblett, convins că atmosfera va semăna cu cea de pe Anfield.



Legătura lui Pimblett cu Liverpool FC este bine cunoscută. Se antrenează în oraș, vorbește constant despre club și visează să devină primul campion UFC „Scouse”.



Mai mult, a confirmat că a discutat cu oficialii lui Liverpool despre posibilitatea unui eveniment UFC pe Anfield, un proiect care ar putea deveni realitate în viitorul apropiat.



UFC se vede în exclusivitate pe VOYO. La fel ca și Premier League, competiția preferată a fanilor Liverpool.



Ce alte lupte vor mai fi duminică dimineață

