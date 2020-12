"A fost sublim! Arata plin de incredere!" Notele lui Ianis Hagi dupa SUPER-PASA de gol si inca un meci fantastic la Rangers! Ce spun scotienii

Ianis Hagi este pe val in Scotia dupa prestatiile din ultimele meciuri pentru Rangers.

Rangers s-a impus in deplasarea cu St. Mirren, 2-0, singura echipa care a reusit sa ii invinga pe jucatorii lui Gerrard in acest sezon in Cupa, iar Ianis Hagi a fost din nou decisiv!

Mijlocasul roman a ajuns la doua assisturi si doua goluri in ultimele 4 meciuri pentru Rangers, imediat dupa ce a revenit titular. In meciul cu St. Mirren, Hagi a pasat decisiv pentru golul cu care Roofe a deschis scorul in prima repriza. Romanul a recuperat balonul dintre doi adversari si l-a gasit fantastic pe Roofe, care a trimis in poarta, profitand de o deviere.

Presa din Scotia l-a laudat pe Ianis pentru prestatia din meciul cu St. Mirren, iar acesta a fost notat in conformitate. Astfel, Rangers News i-a dat lui Ianis nota 8.

"Romanul a fost intr-o forma excelenta in ultimul timp si a adaugat un assist la reusitele sale din acest sezon cu o pasa incantatoare pentru Roofe. Arata extrem de increzator", noteaza Rangers News.

Cei de la the4thofficial.net l-au notat pe Ianis cu 7.5 pentru meciul cu St. Mirren, laudandu-l pentru meciul facut.

"Romanul i-a rasplatit increderea lui Gerrard cu inca o prestatie solida in atac. A aratat atingeri excelente de balon si a reusit o pasa incredibila, eliberandu-l pe Roofe. Calcaiul acela no-look a fost sublim!", scriu cei de la the4thofficial.net.

Glasgow Times i-a dat lui Ianis Hagi nota 7, fiind a doua cea mai mare nota din echipa. Singurul jucator notat cu 8 pentru publicatia scotiana este Roofe, autorul golului.

"Nu a fost la fel de puternic ca in primele doua prestatii, insa modul in care gaseste spatii in atac este ceva de admirat", noteaza Glasgow Times.