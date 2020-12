Prima reactie a lui Sumudica dupa ce a fost desemnat antrenorul anului in Turcia: "Este incununarea unei munci de un an!" Cui i-a dedicat trofeul

Marius Sumudica a fost desemnat antrenorul anului in Turcia!

Antrenorul in varsta de 49 de ani a primit 40.617 voturi in sondajul realizat pe o retea de socializare de Futbol Arena, depasind nume importante din Turcia precum Okan Buruk sau Fatih Terim.

Sumudica a tinut sa le multumeasca celor care l-au votat si i-a dedicat acest trofeu secundului sau Petre Cristian, care trece printr-o perioada dificila din punct de vedere personal.

"Este incununarea unei munci de un an de zile. Multumesc celor care m-au votat si au avut incredere in mine. Dedic acest titlu antrenorului meu secund Petre Cristian, care trece printr-o situatie delicata. Macar sa-i fac o bucurie", a declarat Sumudica pentru ProSport.

Sumudica si Petre, care au fost coechipieri la Sportul Studentesc, colaboreaza de opt ani impreuna si in 2016 au reusit sa castige titlul in Liga 1 cu Astra Giurgiu.

In acest sezon echipa pregatita de cei doi, Gaziantep Gazisehir, a pierdut un singur meci in Superliga turca, 0-3 in fata lui Galatasaray in prima etapa a campionatului.

Echipa lui Sumudica se afla pe pozitia a patra a clasamentului la numai doua puncte in spatele liderului Galatasaray.