Gestul SUPERB facut de Gigi Becali despre care NU S-A STIUT nimic: "N-a vrut s-o spuna la televizor!" Cum a salvat patronul FCSB viata unui copil diagnosticat cu cancer

Povestea nestiuta despre Gigi Becali care s-a aflat abia acum.

Patronul ros-albastrilor este cunoscut pentru modul in care ajuta oamenii, iar Dan Negru, unul dintre cei mai cunoscuti moderatori de emisiuni din Romania a povestit un episod extrem de emotionant care il are in prim-plan pe finantator.

Gigi Becali a ajutat financiar un copil diagnosticat cu cancer in faza terminala, salvandu-i viata baietelului cu gestul sau. Finantatorul FCSB nu a vrut sa faca publica povestea, insa realizatorul TV a ales sa povesteasca ce s-a intamplat.

"Am o poveste cu Gigi, nu stiu daca sa o zic sau nu...Nu a vrut s-o spuna si s-o faca public. La show-ul meu cu copii, a fost un pusti care avea cancer in faza terminala. Canta foarte frumos. Avea nevoie de niste zeci de mii de euro, multe, ca sa isi salveze viata. Omul nu a gasit, tatal lui, mama lui, nu au gasit banii.

Nea Gigi a dat toti banii astia si i-a salvat viata. N-a vrut sa o spuna la televizor. A vrut sa fie intr-o liniste si intr-o discretie a lui. Copilului ala, aici in Romania, i-au dat 3 luni de supravietuire. Au trecut 8 ani de atunci si chiar vorbesc cu asta mic. Atunci m-a impresionat gestul lui Becali. E vorba de o viata salvata! Ce se spune, ce se vorbeste, nu ma intereseaza. Eu stiu ca astuia mic omul asta, Gigi Becali, i-a schimbat viata", a spus Dan Negru pentru emisiunea 'Prietenii lui Ovidiu'.