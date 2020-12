BOMBalotelli! I-au trebuit doar 4 minute sa dea gol pentru noua echipa! Monza lui Berlusconi, tot mai aproape sa joace in Serie A. Video

Balotelli si-a marcat debutul in tricoul Monzei cu un gol inscris in minutul 4 al meciului cu Salernitana.

Liber de contract dupa despartirea de Brescia, Mario (30 de ani) n-a mai avut chef de aventuri in afara italiei. A semnat cu echipa milionarului Berlusconi! La Monza mai joaca Kevin Prince Boateng, dar si Giulio Donati (ex Leverkusen, Mainz, Lecce) sau Paletta (ex. Liverpool, Milan, Atalanta), cu totii foste nume importante pentru fotbalul italian in ultimii 10 ani.

Dupa 16 etape, Monza e plasata excelent in lupta pentru promovarea in Serie A. Echipa antrenata de fostul mijlocas al Milanului Cristian Brocchi (44 de ani) e a 3-a in cea de-a doua liga italiana, cu 29 de puncte, doua sub liderul Empoli.



