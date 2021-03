Multescu, all in la Dinamo! :) Declaratia GENIALA a antrenorului 'cainilor' dupa ce a revenit pe banca: "Dupa ce am renuntat la bani, eram cu platile la zi!"

Gheorghe Multescu (69 ani) s-a intors pe banca tehnica a lui Dinamo dupa ce Jerry Gane si-a anuntat despartirea de club.

Adus pe finalul sezonului trecut, in playout, pentru a o salva pe Dinamo, Multescu a acceptat sa preia din nou clubul, care se afla intr-o situatie extrem de dificila.

Aflata pe locul 14 in clasament, cu 27 de puncte in tot atatea meciuri, Dinamo nu a mai castigat in ultimele 7 etape din Liga 1, singurele victorii inregistrate fiind in Cupa, cu FCSB si Dunarea Calarasi.

Multescu a vorbit despre decizia de a reveni, dezvaluind ca cel care l-a convins sa o preia pe Dinamo a fost Marian Iuhas, unul dintre afaceristii implicati la club.

Intrebat daca a pus conditii pentru a prelua clubul, antrenorul a spus ca nu a pus nicio conditie, iar in momentul in care a fost intrebat daca si-a primit restatele salariale, a oferit un raspuns extrem de sincer si amuzant.

"Am fost apelat de conducatori, nu din DDB, unul dintre oamenii care s-a implicat. Unul dintre patroni. Domnul Iuhas m-a cautat.

Nu am pus nicio garantie, mi se pare ca e un om foarte serios, cu potenta. Fiecare are incredere, nu puteam sa pun eu conditii. Daca merge treaba, bine, daca nu, ce sa fac? Sa cer bani?

Dupa ce am renuntat la bani eram cu platile la zi. Au aranjat cu mine sa renunt la o suma importanta de bani", a spus Multescu pentru Digi Sport.