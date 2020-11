"SMURD" pentru "U" Cluj? Gigi Multescu ar putea prelua echipa clujeana, in cazul unui nou esec

Antrenorul Costel Enache are ultimatum pentru a-si pastra postul de antrenor al "studentilor".

Anuntata ca o candidata serioasa la promovarea, "U" Cluj se afla, dupa 13 etape jucate, pe locul 12 in Liga 2, cu 17 puncte acumulate. "Studentii" au cedat ultimele trei partide din campionat, cu CSM Resita (1-2), Rapid (0-1) si FK Csikszereda (1-2), pierzand contactul cu primele trei pozitii, ocupate de FCU Craiova (27p), ASU Poli Timisoara (24p) si Dunarea Calarasi (23p). Costel Enache are ragaz pana la jumatatea luni decembrie sa isi consolideze scaunul, echipa urmand sa mai joace cu Husana Husi (Cupa Romaniei / 29 noiembrie), Farul Constanta (Liga 2 / 2 decembrie), Dunarea Calarasi (Liga 2 / 5 decembrie) si Ripensia Timisoara (Liga 2 / 11 decembrie).

In cazul continuarii parcursului slab, adica daca nu se reuseste calificarea in sferturile de finala ale Cupei Romaniei si cel putin sase puncte din urmatoarele trei meciuri de campionat, Enache urmeaza sa fie pus pe liber. Favorit sa il inlocuiasca este Gheorghe Multescu, care a mai negociat preluarea echipei inainte de numirea lui Enache, dar partile nu s-au inteles atunci in privinta conditiilor financiare, pe lista oficialilor clujeni mai aflandu-se Bogdan Andone, Florin Bratu, Liviu Ciobotariu, Ionut Badea, Adrian Mihalcea sau Dusan Uhrin.

In ultimele trei sezoane, "alb-negrii" au avut sase antrenori - Adrian Falub (doua mandate), Mircea Cojocaru, Bogdan Lobont, Cristi Dulca si Costel Enache. In stagiunea 2019-2020, clujenii au terminat pe locul 14, dupa ce campionatul a fost suspendat din cauza pandemiei de coronavirus, iar in sezonul 2018-2019 echipa a terminat pe pozitia a treia, pierzand barajul de promovare/mentinere in Liga 1 contra lui FC Hermannstadt (0-2, 1-0).

Dezamagirea ratarii promovarii a fost imensa, mai ales ca echipa are una dintre cele mai mari si mai fidele baze de fani din tara, a avut in fiecare an un buget mai mare de 1.5 milioane de euro si evolueaza pe unul dintre cele mai moderne stadioane din Romania, Cluj Arena (30.000 locuri). In acest sezon, echipa a fost intarita cu multi jucatori cu experienta, precum Gabi Tamas, Ioan Filip, Cosmin Vatca, Andrei Muresan, Srdjan Luchin sau Daniel Novac, dar rezultatele au continuat sa fie oscilante.