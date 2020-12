Gigi Multescu da de pamant cu Cortacero si refuza sa se intoarca pe banca lui Dinamo! "Daca el minte de patru luni, cum sa mai discut eu cu el?"

Gigi Multescu nu vrea sa auda de o noua revenire in Stefan cel Mare.

In debutul campionatului, Multescu a fost indepartat de pe banca lui Dinamo, iar in locul lui a venit Cosmin Contra. Dupa ce situatia a devenit critica la club, "Gurita" a anuntat ca va pleca din Stefan cel Mare. Au existat zvonuri ca Multescu s-ar intoarce la Dinamo, dar fostul antrenor al echipei nici nu vrea sa auda de asa ceva.

Gigi Multescu a condus echipa in primele doua etape ale campionatului. Contra l-a inlocuit si a semnat un contract de 300 de mii de euro pe an din care nu a primit niciun ban si a anuntat ca va pleca chiar daca nu va fi remunerat. Multescu este in continuare angajat in Stefan cel Mare, dar nu doreste ca actuala conducere a lui Dinamo sa apeleze la seviciile sale.

"Care echipa? Cine mai ramane?. Situatia asta de nedescris… Pentru ca la Dinamo este o situatie de nedescris. Si, repet, la ce sa ma inham? Daca nu mai ramane echipa?

Ultima data cand am luat-o, in primavara, stiam aia, aia, aia… stiam pe cine pot sa ma bazez. Acum pe ce sa ma bazez? Pe blana ursului din padure? Pe cioara de pe gard? Sunt trei ciori pe gard si dupa o zi zboara si nu mai ramane niciuna! Asa si cu fotbalistii de la Dinamo…", a spus Gigi Multescu pentru Fanatik.

Multescu nu a primit niciun ban de cand au sosit spaniolii. Fostul antrenor din Stefan cel Mare il acuza pe Ionut Negoita pentru situatia actuala de la echipa, deoarece omul de afaceri a spus ca va preda clubul doar unor persoane care sunt dipuse sa investeasca. De asemenea, "Smurdul" nu a rata ocazia sa il atace pe Pablo Cortacero.

"Macar in primavara aveam cu cine sa vorbesc… chiar daca Negoita este cel mai vinovat de situatia de acum. Cum a putut el sa intre in discutii cu asemenea oameni ca acest Cortacero?! Nu se lauda ca nu va da clubul decat unor persoane solvabile, care-si dovedesc bonitatea?

Acum cu cine sa negociez? Unde e Cortacero? Daca el minte de patru luni, cum sa mai discut eu cu el? Minciunile astea nu sunt inselaciune? Mai poate sa dea cineva de el, chiar daca se duce in Spania? Ca-si baga capul in nisip ca strutul… Adica el poate sa minta, sa insele din vorbe si eu n-am ce sa fac, sunt blocat total… Cum sa moara o echipa din cauza unuia ca asta?!

Trebuie investigat si vazut clar cine a gresit. Romanii implicati, Negoita, Serdean, consiliul de administratie sau spaniolii? Luati toti la puricat. Altfel, boala lunga, moarte sigura", a mai spus fostul antrenor din Stefan cel Mare.