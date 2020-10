Dinamovistii si-au pierdut rabdarea cu spaniolii! Dupa Danciulescu, a venit randul lui Multescu sa isi ceara banii!

Continua problemele financiare la clubul din Soseaua Stefan cel Mare.

Noii conducatori ai lui Dinamo nu reusesc inca sa gaseasca solutii pentru a achita datoriile clubului. Dupa ce Ionel Danciulescu a dezvaluit ca inca nu i-au fost achitate salariile restante de pe vremea cand era directorul sportiv al "cainilor", si fostul antrenor al dinamovistilor, Gheorghe Multescu face un apel catre spaniolii care conduc in acest moment Dinamo.

Intr-o interventie la Digi Sport, Multescu a explicat ca inca mai are de primit 2 sau 3 salarii de la echipa pe care a antrenat-o in mai multe randuri. Directorul tehnic al alb-rosilor considera ca a contribuit din plin la redresarea echipei pe finalul sezonului trecut cand aceasta se afla intr-o situatie disperata si asteapta in continuare sa fie platit pentru aceasta munca.

"Am primit numai o treime dintr-un salariu. Mai am 2 sau 3 salarii de primit. De cand au venit spaniolii eu am sustinut proiectul si i-am ajutat cu ce am putut. N-am facut public ca sunt probleme, dar s-a auzit ca nu am primit banii. S-au dat bani de la televiziuni, aici a fost sensibilitatea noastra. Noi am contribuit si asteptam sa ne primim banii pentru care am muncit foarte tare. Grupul nostru a contribuit cel mai mult! Numai noi stim cum ne-am chinuit si cum am reusit sa facem rezultate. Am iesit atunci din carantina si am reusit sa o batem pe Voluntari", a declarat Multescu sursei citate.