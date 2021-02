Multescu a inceput INCALZIREA! Antrenorul DAT AFARA de spanioli ii poate lua locul lui Gane dupa CUTREMURUL cu Viitorul! Scenariu de ultima ora la Dinamo

La Dinamo e mare agitatie dupa seria neagra de rezultate din ultimul timp!

Fanii actionari se gandesc tot mai mult sa renunte la Jerry Gane, care a ramas principal dupa ce i-a fost secund lui Contra. Varianta principala de inlocuire: Gigi Multescu! Antrenorul de 70 de ani ar fi dispus sa revina pentru a salva inca o data echipa, dupa ce si anul trecut a preluat-o intr-o situatie similara. Multescu n-a mai antrenat nicaieri dupa ce spaniolii l-au concediat pentru a-i face loc lui Contra, in toamna. Multescu a fost pastrat in club, intr-o functie fara vreo putere de decizie.

O hotarare in privinta bancii tehnice va fi luata in urmatoarele zile. Obiectivul major al lui Dinamo este Cupa Romaniei, unde 'cainii' intalnesc Dunarea Calarasi in faza sferturilor de finala.

Fanii din PCH le-au cerut membrilor DDB parerea in privinta schimbarilor care ar trebui facute la Dinamo pentru ca echipa sa depaseasca starea de criza din prezent.