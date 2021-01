Multescu da tot din casa! "Spaniolii si-au impartit banii din drepturile TV intre ei, noua nimic!" Fostul antrenor al 'cainilor' a rabufnit: "Ne-am riscat viata"

Gigi Multescu (69 de ani) a vorbit despre situatia dificila pe care o traverseaza Dinamo.

Multescu, fost antrenor si in prezent sef al departamentului de scouting de la Dinamo, a vorbit despre situatia tensionata de la club.

'Smurd-ul' spune ca si-a primit doar o treime dintr-un salariu in ultimele sase luni si ii acuza pe spanioli ca au folosit banii din drepturile TV doar pentru propriile interese:

"Asteptam ca Serdean sa vina vineri cu banii, cu Talnar. Serdean a zis ca rezolva cu actiunile de la Cortacero. Ei s-au dus la jucatori, in cabine, sa le spuna ca vineri se da salariul. Am fost si eu la hotel sa vad ce s-a intamplat. A fost o reactie violenta verbala la adresa lui Serdean, el e un dinamovist fanatic. Asta e paradoxul, el a ajutat foarte mult la acte la inceput, dupa aceea a trecut in planul doi, ca au preluat spaniolii. A facut pe traducatorul, de la traducator a ajuns sef. A facut si lucruri bune.

A zis Talnar ca, dom’le, rezolvam. Si-a recunoscut vina, ca s-a bazat pe niste promisiuni. Pe mine m-a deranjat un lucru foarte mult. Prima transa obtinuta din drepturile TV si-au impartit-o spaniolii intre ei, noua nimic", a spus Gigi Multescu, pentru Digi Sport.

Multescu: "Ne-am riscat viata! Dormeam cu masca in pat sa nu-i dau Covid sotiei"

Fostul antrenor a continuat atacul asupra spaniolilor:

"Banii luati din drepturile TV, ma refer la prima parte, au fost impartiti de spanioli. Noi ne-am riscat viata, avand in vedere Covid-ul si varsta. Mergeam acasa si dormeam cu masca, sa nu-i dau Covid nevestei. A fost o perioada de cosmar. Am salvat echipa de la retrogradare si noua nu ne dai nimic? Apoi a venit Serdean si le-a spus spaniolilor 'sa-i dea bani si domnului profesor'", a mai spus Multescu.