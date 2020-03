Mircea Rednic a recuperat catelusii de la stadionul lui Poli Iasi! Antrenorul a oferit o recompensa: "Sper sa fie talismanul nostru!"

Andrei Cristea a vorbit in direct la Ora Exacta in Sport despre recuperarea catelusilor pierduti ai iesenilor, dar si despre subiectul coronavirus.

Antrenorul lui Poli Iasi s-a ocupat personal de ingrijirea a sase catelusi pe care i-a gasit in curtea stadionului. Acestia au disparut, iar Mircea Rednic a oferit o recompensa de 500 de lei pentru fiecare catel. In cele din urma au fost gasiti:

"I-am recuperat... I-a gasit nea Mircea. A oferit o recompensa din ce stiu eu, pana la urma cei care i-a luat nu a avut nicio pretentie. I-a adus a doua zi inapoi si catelusii sunt in forma. Sper sa fie talismanul nostru norocos.", a spus Andrei Cristea la PRO X.

"Am multi prieten in Italia, e o groaza totala acolo!"

"E foarte greu fara fotbal. Foarte greu! Suntem in carantina, suntem plictisiti cu totii si asteptam vesti mai bune.

Am multi prieteni in Italia, acolo este o groaza totala, in special in zona de nord. Este un cosmar pe care-l traiesc. Sunt clipe terifiante ce traiesc cei de acolo.", a mai zis Cristea.

Andrei Cristea (35 de ani) a ajuns la 105 goluri marcate in Liga 1, fiind cel mai bun marcator in activitate, reusind sa ii depaseasca pe Lacatus sau Dica.

6 goluri a reusit Cristea in aceasta editie de campionat si 1 gol in Cupa Romaniei.

"Cum sa ma simt... Foarte bine, ma bucur ca am reusit sa castigam primul meci acasa din acest sezon. Din pacate pentru noi..eram intr-un varf de forma pe o panta ascendenta.

Ne dorim sa continuam acest campionat pentru ca multe echipe din Romania depind de drepturile tv", a spus Cristea.

"Ne-am dori sa incepem antrenamentele maine!"

FCSB isi va relua antrenamentele luni, iar Andrei Cristea spune ca si-ar dori sa poata relua antrenamentele maine:

"Ne-am dori si noi maine daca s-ar putea pentru ca te scoate din forma, o pauza atat de lunga este foarte complicata."