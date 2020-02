Cum si-a motivat Mircea Rednic jucatorii la pauza: "Le-am spus ca si Liverpool a revenit de la 3-0"

TOATE FAZELE MECIULUI SUNT AICI.

Poli Iasi a pierdut meciul de pe teren propriu contra Univeristatii Craiova, scor 5-2. Trupa antrenata de Mircea Rednic a fost condusa cu 3-0 la pauza, insa a reusit sa marcheze 2 goluri si sa revina pentru moment. Greselile si-au spus insa cuvantul, iar Craiova a dat lovitura pe contraatac.

Antrenorul lui Poli Iasi a vorbit dupa meci si considera ca rezultatul se datoreaza in special startului slab pe care l-a avut echipa sa.

"O prima repriza proasta sau mai bine zis una care a apartinut Craiovei. Le-au si intrat primele situatii pe care l-au avut. Penalty-ul de la 1-0 s-a acordat cam usor, n-am avut reactie, am pierdut multe mingi. La pauza le-am spus jucatorilor ca si Livepool a revenit de la 3-0 si le-am zis sa dea dovada ca au caracter si sa intre cu ambtie. Am reusit sa marcam doua goluri si am avut o jumatate de penalty, dar normal ca am riscat si ei ne-au surprins pe contraatac", a spus Rednic.

Antrenorul s-a declarat nemultumit de atitudinea spectatorilor: "Esti suparat, ok, dar nici pana acum echipa n-a avut o serie buna. La 3-0 strigau numai negativ, iar la 3-2 cand am revenit, nimeni nu striga nimic. Chiar nu inteleg".