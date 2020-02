Mircea Rednic, infrangeri pe linie la Poli Iasi! Prima reactie dupa infrangerea de la Botosani: "A fost cel mai bun joc!"

Mircea Rednic nu gaseste victoria pe banca Iasiului nici in aceasta etapa. De la preluarea echipei, Rednic nu a reusit sa stranga niciun punct, iar Iasiul nu are victorie in 2020.

Antrenorul este multumit de jocul echipei la Botosani si spune ca este cel mai bun joc al elevilor sai de cand a venit la Iasi.

"Relaxare 10 minute, inceput de repriza a doua in care primim doua goluri, dar in rest echipa a jucat mult mai bine. Cred ca e cel mai bun joc de cand sunt la echipa. Am avut situatii, am fost mai periculosi. Am pus sub presiune, nu am avut ocazii clare, dar echipa a jucat. PAcat de golurile pe care le-am primit. Keyta a primit cu usurinta mingea in care, stiam ca face asta si ca trebuie sa ii blocam piciorul drept.

Pacat ca sunt momente de relaxare care ne costa. O sa remediem problemele, Botosani e o echipa de play-off. Jocul a fost unul echilibrat si noi cred ca am avut mai multe situatii de a marca. Noi am incercat sa jucam, au fost cateva combinatii frumoase, dar pacat ca nu am finalizat.

Nu e nevoie de psiholog la echipa, in momente deastea e vorba si de responsabilitate", a spus Rednic la finalul jocului.