"Sunt numarul 1 in ceea ce fac!" Anamaria Prodan ii da Shut Down lui Mircea Rednic: "Pe polei mai aluneci, problema e ca eu sunt ceata!" Ce a spus sexy-impresara

Anamaria Prodan ia la misto un antrenor din Liga 1.

Dupa ce Mircea Rednic a oferit cateva declaratii in care a atacat-o pe Anamaria Prodan, reactia sexy-impresarei nu a intarziat sa apara. Aceasta a oferit o serie de declaratii fabuloase si ii da o replica taioasa antrenorului de la Poli Iasi.

"Sunt mai periculoasa decat poleiul. Pe polei mai aluneci, te mai ridici.. Problema e ca eu sunt ceata! Cand m-am pus, nu ma mai ridic pana nu este totul 'clean', cum imi place mie sa fie. Stiu toate drumutile si 'cotiturile' pe unde ma asteapta oamenii. Fiind ceata, stiu ca merg perfect, eu nu orbecai. Cine orbecaie prin ceata se loveste de mine, de ceata, si sunt exact ca o stanca! Cand te lovesti de o stanca, te spargi, asa ca rugati-va sa nu se puna ceata niciodata si sa nu orbecaiti niciodata. Asa, ca un avertisment din partea mea, pentru toti cei e ma pandesc sau au impresia ca vor castiga macar o batalie, ca de razboi nici nu se pune problema.

Sunt numarul 1 si sunt atat de pregatita pentru tot si pentru toti incat zambesc cand citesc asa ceva sau aud amenintari. Nimeni si nimic de pe Pamant, in afara de Dumnezeu, nu ma opreste din drumul meu. Am langa mine cei mai buni jucatori si antrenori, care sunt trup si suflet langa mine. Pentru ei voi lupta toata viata mea, iar daca mor, tot ei vor sta in spatele meu pentru ca nu am sa-i expun niciodata. Nici macar dupa ce nu mai sunt", a declarat Anamaria Prodan pentru Fanatik.

Ce a spus Mircea Rednic

"Pana acum puteam sa spun ca aveam relatii de resprect, dar in urma declaratiilor pe care le-a facut despre mine..Si total gresite, Anamaria Prodan avea numarul meu, putea sa ma sune sa ma intrebe daca eu am zis ceva de rau de ea. Dar a iesit si facut declaratiile pe care nu trebuia sa le faca. Si eu i-am spus, poti sa zici de mine ce vrei, dar in momentul in care te legi de familia mea, nu accept! Stii cum e, vorba aceea: Uit, dar nu iert! Si te astept la cotitura", a declarat Mircea Rednic pentru Prosport.