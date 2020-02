"Cat trebuie sa muncesti pentru un punct!" Reactia lui Mircea Rednic dupa meciul cu Sepsi! Ce spune antrenorul

Poli Iasi a remizat pe terenul lui Sepsi.

Sepsi si Poli Iasi au incheiat partida la egalitate, scor 1-1. Horsia a deschis scorul in minutul 15 si i-a dus pe oaspeti in avantaj. Safranko a restabilit egalitatea in minutul 69. Antrenorul celor de la Poli Iasi, Mircea Rednic, a vorbit la finalul partidei. Acesta s-a declarat multumit de rezultat si vrea sa castige in etapa viitoare impotriva lui Dinamo.

"Cat trebuie sa muncesti pentru un punct...ar fi fost pacat sa pierdem aici, chiar daca in ultimele 10 minute ei au pus o presiune foarte mare si puteau chiar sa castige. Am inceput foarte bine, prima repriza cred ca a fost echilibrata, poate cu un avantaj pentru noi. Si repriza a doua am inceput-o bine, dar am ratat si apoi ei au inceput sa puna presiune. E un punct important si sper sa castigam cu Dinamo. Nu e o revansa cu Dinamo, conteaza doar ca echipa sa castige. Nu vreau sa comentez arbitrajul pentru ca nu am vazut foarte bine fazele. Daca nu a dat arbitrul inseamna ca nu a fost. Meciul cu Craiova din cupa e foarte important, tratam cu maxima seriozitate cupa", a spus tehnicianul.

Echipa lui Rednic o intalneste pe Craiova miercuri, 4 martie, in cadrul sferturilor de finala ale Cupei Romaniei.