Giannis Anestis (34 de ani), portarul formației FC Botoșani, este considerat de către portalul Sofascore drept cel mai bun fotbalist din Superliga României în 2025, în stagiunea 2025-2026.

Goalkeeperul grec a fost decisiv în parcursul grupării moldave din sezonul curent. Cu Anestis între buturi, FC Botoșani a încheiat anul pe locul 3 în campionat.

Giannis Anestis a încasat doar 15 goluri în 19 meciuri, păstrând poarta intactă în 8 rânduri. Sofascore i-a acordat nota 7,57, cea mai mare medie în urma aparițiilor din primul eșalon.

Pedro Nuno și Florin Tănase, completează podiumul

Pedro Nuno (30 de ani) ocupă locul al doilea cu o medie de 7,45. Mijlocașul ofensiv al Oțelului Galați a marcat 4 goluri și a pasat decisiv în două rânduri, în 14 apariții, pentru ocupanta poziției a 6-a din Liga 1.

Podiumul este completat de către Florin Tănase (30 de ani). Decarul campioanei en-titre are media 7,41, după ce a marcat 10 goluri și a oferit 4 pase de gol în 21 de meciuri din Superligă.

Redăm mai jos clasamentul celor mai buni fotbaliștii din Superliga României, primii 20, potrivit portalului Sofascore, una dintre cele mai prestigioase surse de evaluare a jucătorilor din țara noastră și din lume.

