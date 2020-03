Mircea Rednic, ATAC direct la Papura, dupa ce antrenorul Craiovei i-a facut clovni pe medieseni! "E vorba de educatie!"

Antrenorul de la Poli Iasi crede declaratiile lui Papura sunt lipsite de respect.

Corneliu Papura, tehnicianul Universitatii Craiova, a spus ca jucatorii de la Gaz Metan sunt niste clovni, imediat dupa partida disputata in Banie: "E un circ total la Medias. Nici la circ nu mi-au plăcut clovnii, dar sa-i vad pe astia de la Medias".

Inaintea sfertului de finala dintre Iasi si Craiova, Mircea Rednic a oferit declaratii in care l-a atacat direct pe omologul sau, considerand ca afirmatiile despre adversari sunt total deplasate.

"Nu are voie sa-si faca adversarii clovni. El de-abia a inceput sa antreneze, trebuie sa existe respect intre antrenori. Sa va spun o intamplare de dupa meciul cu Craiova de la Iasi. Eram cu Marius Onofras si mergeam la flash interviu. Veneau doi oameni spre mine, pe tunel, nu se vedeau ca erau captusiti. Dar am văzut emblema Craiovei si am zis buna seara. Ei nu au salutat. Unul dintre ei era Papura. Eu am salutat, nu mi-a raspuns. E treaba lui, e vorba de educatie", a spus Rednic la conferinta de presa.

