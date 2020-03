"Voiam sa il scot pe Cristea! Bine ca nu am facut-o." Prima reactie lui Mircea Rednic dupa ce a batut-o pe Dinamo

Poli Iasi a castigat pe teren propriu cu Dinamo, Andrei Cristea reusind sa inscrie singurul gol in minutul 85. Moldovenii au iesit din zona rosie si Mircea Rednic s-a felicitat la interviurile de dupa meci ca nu l-a scos pe Cristea. Antrenorul spune ca atacantul era obosit si avea in gand sa il schimbe la un moment dat:

"Important e ca am castigat pentru ca aveam nevoie mare. Aveam nevoie de continuitate de la ce s-a facut meciul trecut din Cupa. Nu am doua luni de cand sunt la Iasi, plus 2 saptamani de pregatire.

Se vede munca noastra si ma bucur pentru victoria de azi. A fost o victorie muncita si ne-am dorit pana la sfarsit. Ma bucur ca nu l-am schimbat pe Cristea. La un moment dat am vrut sa il schimb pentru ca simtea oboseala. Dinamo a avut o zi de odihna in plus fata de noi.

Repriza a doua am stat bine in teren si pe contraatac am incercat sa ii surprindem si sa inscriem. Am reusit in ultimele minute si parca satisfactia e mult mai mare.

Pana sa vin eu aceasta echipa a jucat bine, a condus de multe ori si a pierdut in ultimele minute. Roata se intoarce.

Cristea joaca pentru ca e un baiat serios, a inteles mesajul meu. Am avut ceva dispute cu el acum cateva saptamani. I-am spus ca am nevoie de el ca jucator, nu ca antrenor-jucator. Echipa are nevoie de el pentru ca inca are calitate. Se pregateste bine, bravo lui. Astea sunt golurile lui, acolo la 16 metri e foarte periculos si nu pot decat sa il felicit si pe el si pe ceilalti.

Toate, poate mai putin Viitorul ne luptam la retrogradare. Ma bucur ca pentru moment am scapat de zona rosie. Play-out-ul de aia e frumos. Oricare 3 puncte conteaza.", a spus Rednic la finalul meciului.