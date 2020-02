Mircea Rednic a devenit membru cotizant in programul "Doar Dinamo Bucuresti"! Anuntul a fost facut astazi

Antrenorul s-a implicat in programul suporterilor.

Mircea Rednic s-a inscris in programul "Doar Dinamo Bucuresti" si va cotiza alaturi de suporteri. Anuntul a fost facut printr-o postare pe Instagram.



In trecut, antrenorul roman a luat in considerare optiunea de a deveni actionar la Dinamo. Negoita a fost dispus sa ii vanda acestuia 51% din actiuni.

"I-am propus lui Mircea Rednic sa ia pachetul majoritar. Avand in vedere ultimele evenimente de la Dinamo, am considerat ca el e cel mai potrivit om in acest moment", a declarat Negoita vara trecuta. Negocierile nu s-au concretizat.

Sambata, cei din Peluza Catalin Hildan au anuntat oficial ca Stefan Radu, fostul capitan al lui Dinamo, s-a inscris si el in programul "Doar Dinamo Bucuresti".