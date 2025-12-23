Meciurile din Ligue 1 se văd LIVE pe VOYO.

După ce a evoluat în doar trei meciuri în acest sezon sub comanda lui Xabi Alonso, sud-americanul a cerut să schimbe echipa și a semnat cu Olympique Lyon, una dintre echipele cu pretenții la cupele europene în Ligue 1.



Potrivit informațiilor apărute în spațiul public, Lyon l-a transferat pe Endrick sub formă de împrumut până în vară, dar clubul nu va avea o clauză obligatorie de transfer definitiv.



Endrick a plecat de la Real Madrid! Va fi împrumutat la Lyon



Astfel, va depinde de brazilian dacă va impresiona la noua sa echipă și îi va determina pe șefii clubului francez să-l transfere din vară.



Cel mai probabil, Endrick a optat pentru un transfer în această iarnă pentru a prinde cât mai multe minute înainte de Cupa Mondială din 2026. Situația sa de la Real Madrid l-ar fi putut face să rateze turneul final, având în vedere că nu juca.

