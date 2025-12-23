OFICIAL Endrick a plecat de la Real Madrid și a fost prezentat la noua sa echipă!

Endrick a plecat de la Real Madrid și a fost prezentat la noua sa echipă!
Endrick (19 ani) a plecat de la Real Madrid și a fost prezentat oficial la noua sa echipă.

Endrick Real Madrid Olympique Lyon
După ce a evoluat în doar trei meciuri în acest sezon sub comanda lui Xabi Alonso, sud-americanul a cerut să schimbe echipa și a semnat cu Olympique Lyon, una dintre echipele cu pretenții la cupele europene în Ligue 1.

Potrivit informațiilor apărute în spațiul public, Lyon l-a transferat pe Endrick sub formă de împrumut până în vară, dar clubul nu va avea o clauză obligatorie de transfer definitiv.

Endrick a plecat de la Real Madrid! Va fi împrumutat la Lyon

Astfel, va depinde de brazilian dacă va impresiona la noua sa echipă și îi va determina pe șefii clubului francez să-l transfere din vară.

Cel mai probabil, Endrick a optat pentru un transfer în această iarnă pentru a prinde cât mai multe minute înainte de Cupa Mondială din 2026. Situația sa de la Real Madrid l-ar fi putut face să rateze turneul final, având în vedere că nu juca.

Endrick a fost transferat de Real Madrid în vara anului 2024, cu surle și trâmbițe, după ce a impresionat în Brazilia, la Palmeiras. Clubul de pe ”Bernabeu” a plătit atunci 47,5 milioane de euro.

Lyon, aflată pe locul 5 în Ligue 1, ar urma să plătească jumătate din salariul jucătorului pentru următoarele şase luni, respectiv un milion de euro.

