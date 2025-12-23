Pus să-și aleagă jucătorul favorit din campionatul nostru, Gabi Balint n-a stat pe gânduri și l-a numit pe Florin Tănase (30 de ani), golgheterul celor de la FCSB și unul dintre liderii echipei.



La finalul anului 2025, Florin Tănase este pe locul doi în clasamentul golgheterilor din Superligă, la egalitate cu Jovo Lukic de la Universitatea Cluj, cu zece goluri, și la o reușită distanță de golgheterul Alexandru Dobre, de la Rapid.



Gabi Balint și-a ales favoritul din Superligă: ”L-aș pune pe Tănase”



Pe lângă reușitele din campionat, în ”palmaresul” lui Tănase din acest sezon se adaugă și un gol în Europa League, reușit în victoria fabuloasă cu Feyenoord, scor 4-3.



„Pe Tănase l-aș pune, e un jucător important la FCSB. E constant în evoluții, îmi place cel mai mult în campionatul nostru. E un lider, dar nu prin comportament. E simpatic cu toate declarațiile pe care le face, dar în teren e destul de cuminte”, a spus Balint, la Digi Sport.



Specialiștii o văd pe Craiova favorită la titlu



Statisticienii de la Football Meets Data anticipează că play-off-ul din Superliga va fi format în acest sezon din Universitatea Craiova, Rapid, FCSB, Dinamo, FC Botoșani și Universitatea Cluj.



Cu nouă etape rămase din sezonul regulat și cele zece din play-off, Universitatea Craiova este văzută acum principala favorită la titlu, cu 36,8% șanse. Oltenii sunt urmați de Rapid (24,9%), Dinamo (11,1%), FCSB (10,4%), FC Botoșani (8,2%) și Universitatea Cluj (3,1%).

