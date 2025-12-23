Costel Pantilimon (38 de ani), fostul portar al naționalei României și dublu campion în Premier League cu Manchester City, a declarat în exclusivitate pentru Pro TV și Sport.ro că Rapid este favorita la cucerirea Ligii 1 în sezonul curent.

Rapid, văzută de Costel Pantilimon favorită la campionat

Pantilimon l-a lăudat în mod deosebit pe antrenorul giuleștenilor, Costel Gâlcă. El a explicat că lidera Universitatea Craiova nu are suficientă constanță în rezultate, chiar dacă se bazează pe jucători talentați.

Referitor la FCSB, fostul internațional român a transmis că roș-albaștrii se vor lupta la titlu, dacă vor reuși să se califice în play-off la finalul sezonului regular.

Costel Pantilimon: „O vad prima favorită pe Rapid”

„Îmi place în momentul de față Rapidul. Îmi place că au liniște. Îmi place foarte mult antrenorul Costel Gâlcă pentru că tot timpul l-am văzut un om serios, care este priceput în meseria lui, își respectă meseria, își respectă principiile. O vad prima favorită pe Rapid.

Craiova arată că are foarte mult talent, dar fluctuațiile astea în rezultate nu o duc în zona aia în care să spui că e o candidată certă că va câștiga trofeul.

Dacă o să prindă play-off-ul, FCSB-ul o să fie o echipă, una din primele trei favorite. Pentru ca au pedigriul necesar. Au calitatea necesara, au un lot foarte bun”, a declarat Costel Pantilimon, în exclusivitate pentru Pro TV și Sport.ro.

Costel Pantilimon, unul dintre portarii români cu un CV impresionant

Costel Pantilimon s-a format la Aerostar Bacău, de unde a fost descoperit de Poli Timișoara în 2006. Manchester City l-a adus în 2011 de la clubul bănățean, plătind în schimbul serviciilor sale 3,8 milioane de euro.

Portarul cu 27 de selecții pentru naționala României este singurul fotbalist din istoria țării noastre care a câștigat Premier League. A realizat această performanță alături de „cetățeni” în două rânduri, în sezoanele 2011-2012 și 2013-2014.

Din 2014, de când și-a încheiat socotelile cu Manchester City, fostul internațional român a mai evoluat pentru echipele Sunderland, Watford, Deportivo la Coruna, Nottingham Forest, Omonia și Denizlispor. De la formația turcă s-a retras pe 31 martie 2021.