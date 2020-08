Mihaila, punct de interes pentru marile cluburi din Europa! Echipele care sunt gata sa arunce cu MILIOANE pentru bijuteria Craiovei  

Valentin Mihaila (20 ani) este jucatorul Craiovei care prezinta cel mai mare interes pentru cluburile din afara.

Cel mai valoros jucator al oltenilor a atras atentia prin prestatiile sale atat de la echipa de club, cat si de la nationala de tineret a Romaniei, iar acum marile cluburi din Europa se lupta pentru semnatura lui.

Mai multe cluburi din Serie A sunt interesate de 'perla' Craiovei, dupa cum anunta un site din Italia si sunt dispuse sa faca o oferta pornind de la 7.5 milioane de euro pentru atacant.

"In perioada pre-Covid, cand Romania U21 a jucat cu Irlanda U21, un ochi antrenat nu a lasat sa treaca neobservate miscarile si suturile jucatorului cu tricou galben care purta numarul 7: Valentin Mihaila.

Din tanara generatie 2000 are cate putin din toate: de la modul in care se aseaza in teren, cum loveste mingea, cum si unde joaca balonul intr-o actiune ofensiva, pana la modul in care incearca si construieste fiecare faza a echipei sale.

Valentin Mihaila este tanar si cu un potential imens: viitorul sau apropiat ar putea fi in Serie A, printre potentialii interesati este si Bologna, care cauta constant cei mai buni jucatori de perspectiva din aria internationala", anunta tsbologna.it. .

De asemenea, surse din apropierea Craiovei sustin ca ar exista interes si din partea unui club din Ligue 1 pentru Valentin Mihaila. Oferta facuta de un club din Franta pentru atacant ar fi de 5 milioane de euro plus inca doua milioane bonusuri.

Singura problema in cazul unui transfer ar fi pretul pe care Mihai Rotaru il cere pentru tanarul atacant. Patronul Craiovei nu ar fi dispus sa negocieze pentru un pret mai mic de 10 milioane de euro.

Valentin Mihaila a jucat 32 de meciuri in acest sezon in tricoul Craiovei, a inscris 9 goluri si a oferit 6 pase de gol. Cota de piata a fotbalistului a explodat in ultimele luni, ajungand de la 1.3 milioane de euro pana la 2.5 milioane de euro in prezent conform Transfermarkt.