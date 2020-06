Panica la Craiova! Mihaila s-a accidentat din primele minute si a fost scos de pe teren

Valentin Mihaila s-a accidentat in meciul de azi, contra celor de la Viitorul, la pauza echipa lui Gica Hagi conducea cu 3-0.

Doar 9 minute a rezistat pe teren internationalul de tineret al Romanie, dupa care a iesit accidentat. Mihaila a avut dureri la coapsa piciorului drept si a fost inlocuit cu tanarul in varsta de 17 ani, Stefan Baiaram.

In acest sezon, Mihaila a fost unul dintre cei mai buni jucatori ai oltenilor. Fotbalistul Universitatii a impresionat si la echipa nationala de tineret, acolo unde a reusit sa marcheze 3 goluri impotriva Finlandei.

In acest sezon, tanarul in varsta de 20 de ani a reusit sa inscrie 7 goluri si sa ofere 3 pase decisive in 25 de partide. De Mihaila sunt mai multe echipe din Europa interesate, printre ele fiind si Villareal.