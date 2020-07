Raspuns din Oltenia pentru Gigi Becali! Pretul lui Mihaila, dezvaluit dupa ce patronul FCSB-ului a oferit 5 MILIOANE de euro Craiovei

Tanarul atacant al Universitatii Craiova este pe placul lui Gigi Becali, care ar fi dispus sa ofere in schimbul sau 5 milioane de euro chash si un procent de 10% dintr-un viitor transfer.

Silviu Bogdan, cel care a contribuit la formarea lui Valentin Mihaila ca jucator, crede ca suma oferita de Gigi Becali este mult prea mica fata de potentialul pe care il are tanarul atacant. Silviu Bogdan l-a adus pe Mihaila in Banie, la scoala sa de fotbal, si spune ca acesta are sanse mari sa fie cel mai scump jucator care va pleca din Liga 1:

"Discutii au existat pentru Mihaila, dar nu vreau sa spun de oferte, intrucat este jucatorul clubului si nu e normal. Din ce stiu, sunt cluburi mari pe urmele lui Mihaila. Din punctul meu de vedere, jucatorul va pleca pe o suma foarte mare, poate cea mai mare din fotbalul romanesc.

Daca Man costa 10 milioane, Mihaila costa 12 milioane. Sunt doi ani diferenta si calculez cate un milion pe fiecare an", a declarat Silviu Bogdan pentru Oltenia TV.

9 goluri si 5 pase decisive a reusit Mihaila in cele 30 de meciuri din acest sezon pentru Craiova. Atacantul este evaluat la 1.3 milioane de euro, conform Transfermarkt.