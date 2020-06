Cum arata echipa jucatorilor U21 din acest sezon. In atac sunt Man, Coman si Mihaila

Majoritatea celor selectati pentru echipa sezonului U21 sunt si componenti ai nationalei de tineret.

Regula U21 isi arata utilitatea, in conditiile in care cei mai buni jucatori eligibili pentru nationala de tineret, care lupta cu sanse reale pentru calificarea la CE 2021, chiar sunt oameni de baza in reprezentativa lui Radoi / Mutu. Dintr-un prim „11” al celor mai in forma jucatori tineri care au beneficiat de aceasta regula pentru a prinde meciuri in Liga 1, doar Horsia si Sut nu au fost inca convocati pentru nationala de tineret, dar primul a fost, anul trecut, om de baza in reprezentativa U19 a Romaniei, care a terminat pe locul secund Grupa 1 a Turului de Elita. Dincolo de reprosurile unor antrenori si conducatori pentru obligativitatea de a incepe meciurile cu doi jucatori eligibili pentru nationala de tineret, valul de fotbalisti tineri, care au inceput deja sa se impuna la echipele din prima divizie, reprezinta o gura de aer proaspat pentru un campionat anchilozat, obisnuit mai mult cu folosirea unor autohtoni sau stranieri in jur de 30 de ani.

PRIMUL „11”: MIHAI AIOANI (Chindia / 20 ani / 23 meciuri) - RADU BOBOC (Viitorul / 21 ani / 30 meciuri, 2 goluri), ANDREI CHINDRIS (FC Botosani / 21 ani / 28m, 1g), ALEXANDRU PASCANU (FC Voluntari), MIHAI VELISAR (Gaz Metan Medias / 21 ani / 30m, 2g) - OVIDIU HORSIA (Poli Iasi / 19 ani / 28m, 4g), ADRIAN SUT (Academica Clinceni / 21 ani / 26m, 4g), VALENTIN COSTACHE (CFR Cluj / 21 ani / 30m, 4g) - DENNIS MAN (FCSB / 21 ani / 20m, 6g), FLORINEL COMAN (FCSB / 22 ani / 26m, 11g), VALENTIN MIHAILA („U” Craiova / 20 ani / 23m, 6g)

REZERVE: Andrei Vlad (FCSB) - Cristi Manea (CFR Cluj), Constantin Dima (Astra), Virgil Ghita (Viitorul), Denis Harut (Botosani), Raul Oprut (Hermannstadt), Gabriel Simion (Astra), Ion Gheorghe (FC Voluntari), Darius Olaru (FCSB), Andrei Ciobanu (Viitorul), Nicolae Carnat (Sepsi), Olimpiu Morutan (FCSB), Razvan Oaida (FCSB), George Merloi (Ac. Clinceni), Alexandru Matan (FC Voluntari), Catalin Itu (CFR Cluj), George Ganea (Viitorul)