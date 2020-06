Prima reactie de la Craiova dupa dezastrul din primul amical cu Viitorul! Ce se intampla cu Mihaila

Echipa lui Cristiano Bergodi a fost zdrobita de Viitorul cu 3-0 si a pierdut primul amical disputat al zilei.

Sorin Cartu a declarat dupa meci ca Viitorul este o echipa puternica si ca meritau sa joace in playoff. Tot el a spus ca l-a dorit pe Bergodi la Craiova si spera sa poata califica echipa in cupele europene.

"E o surpriza ca Viitorul nu e in playoff, eu spun ca meritau sa fie aici si prin ceea ce au jucat si prin ceea ce reprezinta in fotbalul nostru. Ce s-a intamplat iti da o imagine a locului in care te gasesti acum. Sunt dezamagit. Cristiano a fost un antrenor pe care l-am dorit, speram sa fie incununat cu un parcurs bun in campionat si sa acumulam puncte care sa ne rezolve obiectivul de a juca in cupa europeana", a declarat Cartu pentru DigiSport.

De asemenea, presedintele Craiovei a venit cu detalii despre accidentarea lui Mihaila si noul transferat Scrieciu.

"Mihaila are niste probleme, a simtit si cu vreo 2-3 zile in urma la antrenament, spunea ca se simte putin incarcat la musculatura. A acuzat o stare de jena inainte de a ajunge la actiunea aia. Sper sa nu fie ceva grav. Screciu trebuie sa apara zilele astea, dar nu il poti folosi pe perioada asta. Trebuie sa intre in program cu echipa si in pregatire", a spus oficialul Universitatii.