Mai fericit ca niciodata! Cristiano Bergodi, IN GENUNCHI la golul lui Mihaila! Reactia de 5 stele a antrenorului Craiovei 

Universitatea Craiova ameninta liderul CFR dupa victoria din meciul direct de aseara, 3-2.

Oltenii s-au impus dupa ce au condus-o pe campioana en-titre la ea acasa, insa au fost egalati in doar 11 minute. Koljic a deschis scorul, iar Mihaila inscris golul de 2-0, insa Deac si Vinicius au restabilit egalitatea in doar 11 minute. Cicaldau a adus victoria Craiovei in minutul 87 si a relansat lupta la titlu, care s-ar putea decide in ultima etapa, la retur.

Cristiano Bergodi a reusit o performanta uluitoare pe Dr. Constantin Radulescu, invingandu-l pe Dan Petrescu, care avea 37 de meciuri fara infrangere pe teren propriu. La golul lui Mihaila, antrenorul nu a mai rezistat si s-a dus sa se bucure alaturi de jucatorii sai, punandu-se in genunchi.