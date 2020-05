Anuntul MOMENTULUI facut de un oficial al Craiovei! Ce se intampla cu transferurile lui Mihaila si Screciu

Universitatea Craiova se pregateste intens de reluarea campionatului, iar pe piata transferurilor se zvoneste ca s-ar pregati de o achizitie importanta, dar si de vanzarea tanarului Mihaila.

Marcel Popescu, managerul general al Universitatii Craiova, a vorbit despre cele mai vehiculate nume asociate clubului din Banie. Astfel, Popescu a confirmat interesul pentru Vladimir Screciu, dezvaluit de www.sport.ro recent si a declarat ca stirile legate de plecarea lui Mihaila nu sunt adevarate.

"Suntem mai aproape de venirea lui Screciu. Subiectul Mihaila este o bomba de presa, apar zilnic cluburi. Sa luam lucrurile corect, exista doua vitrine importante in care se expun jucatorii de valoare si merge piata, o vitrina importanta, blocata, cupele europene si meciul de baraj si mai este o vitrina interna, care a disparut. In Belgia, Olanda si Franta, campionatele au fost inghetate. Oficialii trebuie sa cumpere jucatori pe ce jucau in ianuarie, februarie.

Bineinteles ca este un avantaj ca noi vom relua campionatul, iar jucatorii nostri vor fi mult mai vizibili si accesibili decat cei care nu mai joaca, din campionatele oprite.

Plecarea lui Mihaila este posbila, este probabila. Nu a venit. Sa nu crezi ca daca vin 20 de insi si se uita la o masina, ei sunt cumparatori. Cumparatorii vin cu banii, cumpara masina si pleaca cu ea", a declarat Marcel Popescu la PRO X.