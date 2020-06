Mihaila, 'perla' Craiovei, despre victoria URIASA cu CFR Cluj! Cum s-au pregatit oltenii pentru meciul cu campioana en-titre 

Craiova a facut spectacol in deplasarea de la Cluj si s-a impus cu 3-0 in fata campioanei en-titre.

Universitatea Craiova a castigat in deplasarea cu CFR si s-a apropiat la un punct in clasament de campioana Romaniei. Valentin Mihaila a inscris unul dintre cele mai frumoase goluri ale sale in poarta lui Arlauskis.

La finalul meciului, 'perla' Craiovei a vorbit despre prestatia echipei, dar si despre zvonurile aparute in presa conform carora marile cluburi ale Europei ar fi interesate de el.

"Unul dintre cele mai frumoase meciuri din Liga 1 din acest sezon, sunt bucuros ca am reusit sa castigam si trebuie sa mergem mai departe si sa luam cele 3 puncte din urmatorul meci.

Echipa a facut diferenta, ne-am motivat foarte bine pentru acest meci, stiam ca ne va astepta un meci capital, cum a spus colegul meu, Dan Nistor data trecuta.

Speram sa nu ajungem acolo, daca vom castiga meciul viitor, speram sa se incurce CFR si sa trecem atunci pe ultimul loc.

Nu citesc presa, toate zvonurile le aud de la parinti, de la prieteni. Nu intru pe site-uri de sport, sunt bucuros ca se scrie despre mine. Mai am mult pana sa pot juca intr-un campionat puternic.

Suntem multi jucatori tehnici, cu capacitate de efort buna, cu talent, trebuie sa ne adaptam cat mai repede la antrenorul principal si sa dai totul pe teren", a declarat Valentin Mihaila la finalul meciului.