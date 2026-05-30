Mihai Stoica a ironizat-o pe marea rivală a FCSB-ului: „Trebuie să mai aștepte Dinamo!”

Mihai Stoica s-a lăudat după victoria cu Dinamo, care a calificat-o pe FCSB în preliminariile Conference League.

FCSB s-a impus în fața lui Dinamo, scor 2-1, într-un meci din finala barajului de calificare în preliminariile Conference League.

Roș-albaștrii au devenit astfel a patra echipă din Superliga care merge în cupele europene, grație golurilor marcate de Dawa (10') și Ofri Arad (107'). Marcatorul lui Dinamo a fost Karamoko (73').

MM Stoica nu s-a abținut după victoria lui FCSB: „Trebuie să mai aștepte Dinamo!”

Președintele Consiliului de Administrație consideră că FCSB a obținut o victorie meritată și nu a ezitat să îi înțepe pe dinamoviști, după ce au ratat calificarea în preliminariile cupelor europene.

MM Stoica s-a felicitat pentru aducerea lui Ori Arad în iarnă, după ce fotbalistul israelian i-a adus victoria lui FCSB.

„Parcă nu îmi vine să cred. Jucăm și anul acesta în Europa. Trebuie să mai aștepte Dinamo! E mai greu să ajungi în Europa. Când ți se închid toate ușile, ai o singură variantă. O victorie meritată.

Mă bucur că golul calificării a fost marcat de Ofri Arad. Eu am avut încredere foarte mare, dar restul oamenilor nu. Eu văd ce alții nu văd. Și cu Toma am văzut. Am chef să mă laud în seara asta.

Mie mi s-a părut un meci bun, cu ritm bun pentru finalul sezonului. Mihai Toma este cel mai bun under și rămân la părerea asta. A venit element surpriză la gol. Am pregătit fazele fixe binișor. Mă bucur că Florin Tănase a avut resurse să vină cu un asist impecabil pentru Ofri, iar el a avut o execuție de fotbalist.

Am fost superiori. Ei au reușit să-l recupereze pe Karamoko, noi nu am reușit și am jucat cu Olaru, Tănase și Cisotti pe post de atacanți. Aștept tragerea la sorți și campania de transferuri.

Cred că vor primi mai mulți jucători prelungire. La unii existau semne de întrebare, dar cred că vor primi. Trebuie să vorbesc cu patronul. O să dublăm niște posturi. Vrem să luăm jucători care sunt foarte greu de luat, dar sperăm să reușim să facem oferte bune pentru cluburile respective. E o perioadă grea. Eu mai am o săptămână de muncă și apoi plec să înot în Marea Mediterană.

Olaru mereu caută contactul la fiecare meci sau antrenament, câștigă dueluri. Asta îi periclitează integritatea corporală. Pe el nu-l interesează asta, ci echipa și să joace în Europa. Probabil vor fi oferte pentru el, s-ar putea să acceptăm. S-ar putea să avem schimbări masive. Așa ar fi normal.

Generația asta nu s-a făcut de râs. A dominat două sezoane intern și a avut performanțe în Europa. Acum a reglat un sezon și și-a lăsat rivalele în concediu. Olaru poate face pasul dacă primește ofertă”, a spus Mihai Stoica la Prima Sport.

