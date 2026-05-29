Selecţionerul echipei naţionale de fotbal a României, Gheorghe Hagi, a declarat, vineri seara, la Palatul Parlamentului, că Nadia Comăneci a obţinut pentru prima oară în istoria gimnasticii nota 10, iar prin performanţa ei a inspirat generaţii întregi de sportivi.

Hagi a fost prezent la Gala Nadia și a ”ratat” astfel derby-ul Dinamo - FCSB din barajul pentru Conference League.

"Ea a obţinut pentru prima oară nota 10 şi ne-a inspirat pe toţi. Am văzut la televizor atunci când a luat nota maximă, Nadia Comăneci era mândria României. Chiar vorbeam cu Simona (n.r. - Simona Halep) când vedeam acum imaginile de atunci, e incredibil cum putea să stea pe bârnă. E vorba despre antrenament, antrenament, repetiţie şi iar repetiţie, muncă, muncă şi în final totul se împlineşte", a spus Hagi la Gala Nadia.

"Nadia este un brand pentru România. Ea a dus perfecţiunea în sport. Suntem mândri de ea şi mă bucur că a avut parte de o asemenea gală, organizată foarte bine. Pentru toţi este o sursă de inspiraţie, succesul transmite tuturor un mesaj foarte clar, acela că se poate. Ea a făcut acest lucru, la fel şi ceilalţi mari sportivi ai României. Deci se poate, Nadia este un exemplu", a adăugat fostul internaţional.

50 de ani de la magicul 10 al Nadiei Comăneci

Nadia Comăneci a fost celebrată, vineri seara, în cadrul unei gale speciale organizate la Palatul Parlamentului din Bucureşti la 50 de ani de la prima notă de 10 din istoria gimnasticii olimpice, obţinută la Jocurile de la Montreal.

Multipla campioană olimpică, mondială şi europeană a fost aplaudată la scenă deschisă pentru performanţele realizate ca sportivă, dar şi pentru munca sa în promovarea gimnasticii. Prin cele 7 note de zece de la Montreal, Nadia Comăneci, pe atunci o fetiţă de doar 14 ani, a transformat gimnastica artistică într-un fenomen global, inspirând generaţii întregi de copii să practice această disciplină sportivă.

Nume mari ale sportului mondial, foşti campioni, prieteni şi colege de echipă au venit pentru a-i fi alături celei care încânta lumea în urmă cu jumătate de secol. Printre ei s-au aflat preşedintele de onoare al Comitetului Internaţional Olimpic (CIO), Thomas Bach, preşedintele Comitetelor Olimpice Europene (EOC), Spyros Capralos, preşedintele Federaţiei Internaţionale de Gimnastică, Morinari Watanabe, dar şi Gheorghe Hagi, Ilie Năstase, Simona Halep, Răzvan Lucescu, preşedinţi de federaţii, oficialităţi şi oameni politici, scrie Agerpres.