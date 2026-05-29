FCSB a câștigat cu 2-1 derby-ul cu Dinamo și a obținut calificarea în turul 2 preliminar al UEFA Conference League, însă bucuria succesului nu l-a împiedicat pe Gigi Becali să anunțe primele decizii importante pentru sezonul viitor.

La finalul partidei de pe stadionul „Arcul de Triumf”, patronul roș-albaștrilor a intervenit în direct la Prima Sport și a confirmat că mai mulți jucători nu vor continua la echipă.

Patru jucători, pe lista plecărilor

Becali a transmis că Vlad Chiricheș, David Kiki și Mamadou Thiam nu vor primi noi contracte, în timp ce Baba Alhassan este și el pe lista jucătorilor care vor părăsi clubul.

„Chiricheș, Kiki, Thiam – nu o să mai prelungim. Îi expiră contractul lui Thiam. Baba Alhassan, hai la revedere și cu el! Am nevoie de jucători care să joace fotbal ca Ofri Arad, care n-are emoții, nu face tâmpenii, prostii. O să vină jucători, o să vezi!”, a declarat Gigi Becali la Prima Sport.

FCSB, cap de serie în Conference League

Grație coeficientului UEFA de 25.500, FCSB va fi cap de serie în turul 2 preliminar al Conference League și va evita adversari mai puternici în următoarea fază.

Printre posibilii adversari se numără Motherwell, Dunajska Streda, NK Varazdin, Beitar Ierusalim, Hapoel Tel-Aviv, Debrecen, Zimbru Chișinău, Shelbourne sau Valletta.