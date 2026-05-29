FCSB s-a calificat în Conference League, după ce a învins-o pe Dinamo cu scorul de 2-1, după prelungiri, vineri seara, pe Stadionul ”Arcul de Triumf” din Capitală, într-un baraj pentru a treia competiţie europeană intercluburi.

Joyskim Dawa a deschis scorul în minutul 9, dar Dinamo a egalat prin Mamoudou Karamoko (72).

Golul victoriei a venit în prelungiri, fiind marcat de Ofri Arad.

Ofri Arad și Joyskim Dawa, cei mai buni de pe teren

Israelianul a intrat în minutul 105, înainte de pauză, și a înscris în minutul 106.

Sfertul de oră jucat de Arad a fost suficient pentru ca Sofascore să-l declare jucătorul meciului, mijlocașul fiind notat cu 7.8.

Aceeași notă a primit și Dawa, autorul primului gol.

