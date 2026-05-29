Florin Tănase a venit cu replica pentru dinamoviști după barajul pentru Conference League: ”Milogii joacă prin Europa!”

În repriza secundă, la scorul de 1-1, ultrașii dinamoviști i-au scandat la unison lui Darius Olaru: ”Milogule, milogule”, însă suporterii ”Câinilor Roșii” s-au liniștit când au văzut deznodământul partidei.

Întrebat despre gestul fanilor lui Dinamo, Florin Tănase a oferit replica serii: ”Milogii joacă prin Europa”, a spus fotbalistul.

Tănase a comentat și desfășurarea derby-ului cu Dinamo și a recunoscut că o eventuală înfrângere ar fi însemnat un sezon negru pentru FCSB.

”Clar, a fost presiune, jucam o finală pentru a spăla din rușinea pe care am făcut-o în acest sezon. Ne bucurăm că am reușit să câștigăm. În plus, era un derby.

”Toți suporterii noștri își doreau această victorie și am jucat mai mult pentru ei. Știți cum e la fotbal, rivalii se 'înțeapă' și acum le-am dat motive de bucurie, să poată să-i ironizeze și ei pe suporterii dinamoviști. Nu s-a salvat sezonul. S-a spălat din rușine. Noi trebuia să fim în play-off și să ne luptăm pentru campionat. N-ai cum să fii în play-out după ce faci sezonul pe care l-am făcut cu un an înainte, n-ai voie așa ceva. Marius Baciu are merite câte avem și noi. E și meritul dânsului.

Inițial, m-am gândit să finalizez, dar l-am văzut cu coada ochiului pe Ofri. Chiar m-a întrebat cum de l-am văzut, mi-a zis că m-a strigat, dar eu n-am auzit. Mă bucur că a marcat și el.

Foarte mare bucuria. Dacă pierdeam, era un sezon negru pentru noi, dar, așa, le-am oferit un ultim meci foarte satisfăcător și o perioadă imediat următoare de bucurie.

Noi știam că Dinamo nu e favorită în fața noastră. Nu știu cum cineva poate să numească favorită o echipă care a luat bătaie de zeci de ori de la noi”, a mai spus Tănase.