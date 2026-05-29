Florin Tănase a venit cu replica pentru dinamoviști după barajul pentru Conference League: ”Milogii joacă prin Europa!”

Florin Tănase a venit cu replica pentru dinamoviști după barajul pentru Conference League: ”Milogii joacă prin Europa!” Superliga
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

FCSB a învins-o cu 2-1 pe Dinamo și s-a calificat în preliminariile Conference League. 

TAGS:
FCSBflorin tanaseDinamobarajConference League
Din articol

În repriza secundă, la scorul de 1-1, ultrașii dinamoviști i-au scandat la unison lui Darius Olaru: ”Milogule, milogule”, însă suporterii ”Câinilor Roșii” s-au liniștit când au văzut deznodământul partidei.

Florin Tănase, replicaă pentru dinamoviști

  • Fcsb 5
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Întrebat despre gestul fanilor lui Dinamo, Florin Tănase a oferit replica serii: ”Milogii joacă prin Europa”, a spus fotbalistul. 

Tănase a comentat și desfășurarea derby-ului cu Dinamo și a recunoscut că o eventuală înfrângere ar fi însemnat un sezon negru pentru FCSB.

Clar, a fost presiune, jucam o finală pentru a spăla din rușinea pe care am făcut-o în acest sezon. Ne bucurăm că am reușit să câștigăm. În plus, era un derby.

Toți suporterii noștri își doreau această victorie și am jucat mai mult pentru ei. Știți cum e la fotbal, rivalii se 'înțeapă' și acum le-am dat motive de bucurie, să poată să-i ironizeze și ei pe suporterii dinamoviști. Nu s-a salvat sezonul. S-a spălat din rușine. Noi trebuia să fim în play-off și să ne luptăm pentru campionat. N-ai cum să fii în play-out după ce faci sezonul pe care l-am făcut cu un an înainte, n-ai voie așa ceva. Marius Baciu are merite câte avem și noi. E și meritul dânsului.

Inițial, m-am gândit să finalizez, dar l-am văzut cu coada ochiului pe Ofri. Chiar m-a întrebat cum de l-am văzut, mi-a zis că m-a strigat, dar eu n-am auzit. Mă bucur că a marcat și el.

Foarte mare bucuria. Dacă pierdeam, era un sezon negru pentru noi, dar, așa, le-am oferit un ultim meci foarte satisfăcător și o perioadă imediat următoare de bucurie.

Noi știam că Dinamo nu e favorită în fața noastră. Nu știu cum cineva poate să numească favorită o echipă care a luat bătaie de zeci de ori de la noi”, a mai spus Tănase.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Imagini din apartamentul distrus de drona rusească în Galați, postate de Nicușor Dan. GALERIE FOTO
Imagini din apartamentul distrus de drona rusească în Galați, postate de Nicușor Dan. GALERIE FOTO
ULTIMELE STIRI
Atacant pentru Conference League? Gigi Becali a făcut anunțul despre Florinel Coman: „Nu îi mai place vinul”
Atacant pentru Conference League? Gigi Becali a făcut anunțul despre Florinel Coman: „Nu îi mai place vinul”
Gigi Becali i-a stabilit prețul lui Ștefan Târnovanu! Mesaj direct pentru Mihai Rotaru
Gigi Becali i-a stabilit prețul lui Ștefan Târnovanu! Mesaj direct pentru Mihai Rotaru
Marius Baciu, sunat de un scouter din străinătate pentru fotbalistul lui FCSB: ”Nici nu le-am spus lui MM și lui Gigi!”
Marius Baciu, sunat de un scouter din străinătate pentru fotbalistul lui FCSB: ”Nici nu le-am spus lui MM și lui Gigi!”
Selecționerul Gheorghe Hagi, absent de la Dinamo - FCSB! Unde s-a dus ”Regele”
Selecționerul Gheorghe Hagi, absent de la Dinamo - FCSB! Unde s-a dus ”Regele”
Gigi Becali s-a ținut de promisiune! Anunțul făcut după victoria cu Dinamo: „A semnat!”
Gigi Becali s-a ținut de promisiune! Anunțul făcut după victoria cu Dinamo: „A semnat!”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Dinamo - FCSB 1-2! Superliga, ca Premier League: locul 8 merge în Europa

Dinamo - FCSB 1-2! Superliga, ca Premier League: locul 8 merge în Europa

Stefan Pirgic s-a decis! Anunț de ultim moment despre fotbalistul ofertat de FCSB

Stefan Pirgic s-a decis! Anunț de ultim moment despre fotbalistul ofertat de FCSB

Marius Lăcătuș, necruțător după ce Gică Hagi nu a convocat un fotbalist: „Se aprinde așa un beculeț în cap”

Marius Lăcătuș, necruțător după ce Gică Hagi nu a convocat un fotbalist: „Se aprinde așa un beculeț în cap”

Sorana Cîrstea face meciul perfect al carierei, în turul trei la Roland Garros: 6-0, 6-0 cu Solana Sierra, în 56 de minute

Sorana Cîrstea face meciul perfect al carierei, în turul trei la Roland Garros: 6-0, 6-0 cu Solana Sierra, în 56 de minute

Sorana Cîrstea, declarații superbe la Roland Garros 2026: "Nu ştiu câţi oameni ştiu asta, dar iubesc tenisul cu adevărat"

Sorana Cîrstea, declarații superbe la Roland Garros 2026: "Nu ştiu câţi oameni ştiu asta, dar iubesc tenisul cu adevărat"

Liverpool i-a găsit înlocuitor lui Mohamed Salah! ”Diamantul” vine din alt campionat și e cotat la 90.000.000€

Liverpool i-a găsit înlocuitor lui Mohamed Salah! ”Diamantul” vine din alt campionat și e cotat la 90.000.000€



Recomandarile redactiei
Marius Baciu, sunat de un scouter din străinătate pentru fotbalistul lui FCSB: ”Nici nu le-am spus lui MM și lui Gigi!”
Marius Baciu, sunat de un scouter din străinătate pentru fotbalistul lui FCSB: ”Nici nu le-am spus lui MM și lui Gigi!”
Atacant pentru Conference League? Gigi Becali a făcut anunțul despre Florinel Coman: „Nu îi mai place vinul”
Atacant pentru Conference League? Gigi Becali a făcut anunțul despre Florinel Coman: „Nu îi mai place vinul”
Gigi Becali i-a stabilit prețul lui Ștefan Târnovanu! Mesaj direct pentru Mihai Rotaru
Gigi Becali i-a stabilit prețul lui Ștefan Târnovanu! Mesaj direct pentru Mihai Rotaru
Gigi Becali a făcut anunțul despre Marius Baciu: ”Să-mi dai și cu toporul în cap...”
Gigi Becali a făcut anunțul despre Marius Baciu: ”Să-mi dai și cu toporul în cap...”
Selecționerul Gheorghe Hagi, absent de la Dinamo - FCSB! Unde s-a dus ”Regele”
Selecționerul Gheorghe Hagi, absent de la Dinamo - FCSB! Unde s-a dus ”Regele”
Alte subiecte de interes
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
Tragerea la sorți pentru meciurile din play-off-ul Cupei României s-a încheiat! Dinamo, cel mai greu adversar + vom avea sigur echipă din Liga 3 în faza grupelor
Tragerea la sorți pentru meciurile din play-off-ul Cupei României s-a încheiat! Dinamo, cel mai greu adversar + vom avea sigur echipă din Liga 3 în faza grupelor
Fostul fotbalist al lui Dinamo, ”printre cei mai buni” la debutul în Serie A!
Fostul fotbalist al lui Dinamo, ”printre cei mai buni” la debutul în Serie A! 
Premianții și corigentul. Cine s-a remarcat și cine a dezamăgit crunt în Dinamo - Csikszereda 2-0
Premianții și corigentul. Cine s-a remarcat și cine a dezamăgit crunt în Dinamo - Csikszereda 2-0
Dennis Politic, standing ovation! Secretul golului-capodoperă, cui i-a păstrat tricoul de joc și ce-și dorește după meciul cu Csikszereda
Dennis Politic, standing ovation! Secretul golului-capodoperă, cui i-a păstrat tricoul de joc și ce-și dorește după meciul cu Csikszereda
CITESTE SI
Imagini din apartamentul distrus de drona rusească în Galați, postate de Nicușor Dan. GALERIE FOTO

stirileprotv Imagini din apartamentul distrus de drona rusească în Galați, postate de Nicușor Dan. GALERIE FOTO

Paparazzii au surprins-o în ipostaze șoc! Celebra vedetă a ieșit pe balcon în minimum de haine

protv Paparazzii au surprins-o în ipostaze șoc! Celebra vedetă a ieșit pe balcon în minimum de haine

Ministrul austriac de Interne a explicat de ce nu a vrut România în Schengen. „Nu a fost veto împotriva voastră”

stirileprotv Ministrul austriac de Interne a explicat de ce nu a vrut România în Schengen. „Nu a fost veto împotriva voastră”

Vijelii, grindină și ploi torențiale în nouă județe din țară. Meteorogii ANM au emis cod galben de furtuni

stirileprotv Vijelii, grindină și ploi torențiale în nouă județe din țară. Meteorogii ANM au emis cod galben de furtuni

VIDEO VOYO.RO
UFC
(EN) UFC Fight Night: Song vs Figueiredo


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Song vs Figueiredo


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Allen vs Costa


00:00
UFC
(RO) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(EN) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Sterling vs Zalal


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!