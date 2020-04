Meciurile din Liga 1 se pot juca intr-o singura locatie. Vezi care sunt orasele luate in calcul pentru gazduirea „turneelor finale”

Ultima solutie luata in calcul de FRF si LPF ar reprezenta o noutate pentru fotbalul romanesc din ultimul secol.

Dupa modelul Italiei, care vrea sa desfasoare ultimele 12 etape la Roma, daca nu se va stinge total epidemia de coronavirus pana la inceputul lunii august, si in Romania se ia in calcul aceasta varianta, ca partidele sa se joace din trei in trei zile, fara spectatori, dar sa fie transmise in direct la televizor. Din Liga 1, unde trebuie sa se duca la final competitia pentru a se incasa toti banii din drepturile tv, mai sunt de disputat 8 etape din play-off si 12 din play-out.

Printre locatiile cele mai probabile sunt zonele Bucuresti si Cluj. In prima, exista pentru meciuri si antrenamente stadioanele Arena Nationala, Dinamo, Voluntari, Regie, Chiajna, Progresul-Spartac, CNF Mogosoaia, CNF Buftea, Metaloglobus, Daco-Getica, baza de la Berceni a FCSB, Afumati, Tunari si Popesti-Leordeni, dar si arenele din Pitesti, Ploiesti („Ilie Oana” si Astra), Giurgiu, Turnu Magurele, Calarasi si Mioveni pentru suport, plus Steaua si Arcul de Trimf, daca ultimele vor fi finalizate in aceasta vara. In cea de-a doua, oficialii se bazeaza pe stadioanele Cluj Arena, „Dr. Constantin Radulescu”, Victoria Someseni si CMC, dar si pe cele din Medias, Sibiu, Tg. Mures, Alba Iulia, Turda si Dej, pentru back-up. In aceasta situatie, fiecare club ar fi cazat la un hotel din orasele respective, rezervat special pentru delegatia sa si care sa ofere sala de fitness, restaurant si saloane pentru recuperare, si nu ar mai fi nevoie de cate un teren propriu de antrenament, pentru ca fiecare echipa ar avea maxim doua antrenamante intre meciuri, iar o locatie ar putea fi impartita cu programare intre 4-5 formatii.

Aceeasi solutie ar putea fi folosita si pentru partidele din Cupa Romaniei, acolo unde mai sunt de disputat finalele si finala. Cele patru echipe calificate - Dinamo, FCSB, Poli Iasi si Sepsi - ar urma sa joace fara spectatori, intr-o singura locatie geografica. Printre stadioanele cu cele mai mari sanse sa organizeze evenimentul sunt „Ion Oblemenco” din Craiova - „Municipal” din Severin - „Tudor Valdimirescu” din Tg. Jiu, cu prima arena sa gazduiasca finala (asa cum si fusese programat la inceputul sezonului) si pe celelalte doua sa se joace meciurile din semifinale. Locatiile de rezerva pentru Cupa Romaniei ar fi Bucuresti - Ploiesti - Pitesti, Cluj - Sibiu - Medias si Ovidiu / Constanta - Calarasi - Giurgiu.