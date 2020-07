Dupa 'Mbappe', Becali l-a transferat si pe 'Aguero'! Mutarea de ultima ora in care nimeni n-a crezut poate fi o mare lovitura pentru FCSB

Alexandru Buziuc este noul jucator al ros-albastrilor.

Gigi Becali l-a transferat pe Buziuc de la Clinceni la o zi dupa ce a declarat ca il doreste la FCSB, iar atacantul promite sa il inlocuiasca pe Harlem Gnohere in atacul ros-albastrilor.

Mai mult, noul jucator al FCSB-ului se compara cu un nume mare in fotbal ca stil de joc, Kun Aguero, atacantul lui Manchester City.

Buziuc a vorbit despre transferul la FCSB, dar si despre asteptarile pe care le are in noul sezon in tricoul ros-albastrilor.

"A fost surprinzator pentru ca de pe o zi pe alta ne-am inteles la tot si am semnat. Sunt putin emotionat si parca inca nu imi vine a crede.

Sper sa nu il dezamagesc (n.r. pe Gigi Becali) si sa arat ca a pariat pe calul castiagator.

E departe sa vorbim de Bizon, care a avut cifre foarte bune. Sunt un jucator puternic si de patrundere. Imi place foarte mult de Kun Aguero cu care cred ca ma aseman si ca fizic si ca stil de joc", a spus Buziuc pentru Antena Sport.