Echipa pregătită de tehnicianul român continuă marșul din campionat. Pe „Giuseppe Meazza”, în fața a aproximativ 73.000 de fani, Inter a obținut o victorie sigură prin reușitele lui Federico Dimarco, care a marcat cu un șut din voleu în minutul 31, și Hakan Calhanoglu, care a transformat un penalty în minutul 70. Succesul aduce un avantaj uriaș în clasament, milanezii distanțându-se la 13 puncte de ocupanta locului secund, AC Milan.

Antrenorul român, lăudat de presa italiană

Jurnaliștii de la TMW au analizat prestația nerazzurrilor și i-au acordat nota 7 lui Cristi Chivu pentru felul în care a gestionat confruntarea. Aceștia au evidențiat capacitatea tehnicianului de a menține echipa concentrată, mai ales după recenta dezamăgire europeană.

„O Inter matură și stăpână pe meci, nu era un lucru sigur după rușinea din Liga Campionilor. Gestionează, suferă puțin și închide conturile la momentul potrivit. Schimbări funcționale și fotoliul de lider consolidat, cu nu mai puțin de 13 puncte peste Milan”, a notat sursa citată.

Pentru Inter Milano urmează acum confruntarea cu echipa Como din Cupa Italiei (03 martie), apoi derby-ul cu AC Milan din campionat (08 martie).