La reunirea de astăzi a celor de la CSA Steaua au participat 24 de jucători. Primele patru transferuri realizate de militari sunt atacantul Alexandru Buziuc (29 de ani, fost la CS Mioveni, FCSB sau Gaz Metan Mediaș), portarii Ionuț Pop (25 de ani, ultima oară la CSM Slatina), Adrian Frânculescu (18 ani, CFR Cluj) și fundașul Mihai Dobrescu (30 de ani, UTA Arad).

Daniel Oprița, antrenorul Stelei, a anunțat că la echipă sunt așteptate și alte transferuri, dar și posibile prelungiri de contracte. La echipă ar putea rămâne și Ștefan Pacionel, trecut inițial pe lista de plecări.

"Sunt jucători de la academia noastră, sunt și jucători care au venit să-i vedem, jucători noi sau jucători cu experiență care au semnat contracte. Mai sunt discuții, vor veni în zilele următoare. Buziuc, Dobrescu, Pop, Frânculescu sunt jucătorii care au semnat. Sper ca mâine să mai vină, unul sigur va veni sau doi. Niciodată nu mi se pun mie pe masă jucătorii. De fiecare dată eu am luat jucătorii. Eu i-am ales și caut în continuare.

Pe Pacionel eu l-am chemat să vină la antrenament. Mai are contract până pe 30 iunie și e un jucător la care am stat și m-am gândit. Mi-l doresc în contionaure. Am făcut o analiză și e un jucător care a avut realizări, a marcat și câteva goluri, e tânăr. Am discutat cu el, e interesat să rămână.

Nu știu nimic de promovare. Aștept și eu să se rezolve ceva. Eu n-am ce să fac, trebuie să am răbdare. Important e să vină cât mai repede vestea, să putem avea și noi bugetul și tot ce ne trebuie ca să putem aduce jucătorii de care avem nevoie dacă vrem să ne batem la primele două locuri.

(n.r - Cum i-a convins pe jucători să semneze) Anul ăsta, cu numele, cu Steaua, tot așa, cu promovarea, cu încercarea. Vedem. Important e că au venit. Au mai fost și alții pe care nu am reușit să-i facă să vină. Nici banii ceruți nu am putut să-i dăm. La momentul ăsta, ăștia suntem. Sunt încă 3-4 jucători care sigur vor semna, ne-am înțeles cu ei. Sunt din liga a doua din România și din străinătate", a spus Oprița.

"Sunt patru noi-achiziții confirmate în lotul Stelei: Alexandru Buziuc, Ionuț Pop, Adrian Frânculescu și Mihai Dobrescu

Cinci jucători au fost promovați de la Academia Steaua: David Matei, Răzvan Florea, Ianis Pletea, Matei Marin, Alin Raicu

Șapte fotbaliști mai aveau contract cu echipa noastră: Horia Iancu, Wallace da Silva, Dean Beța, Stephan Drăghici, Cristian Balgiu, Rareș Enceanu, Bogdan Chipirliu

Au mai fost prezenți la reunire și sunt negociri pentru a prelungi contractele: Adi Popa, Adrian Ilie, Valentin Bărbulescu, Ștefan Pacionel, Tsvetelin Chunchukov.

Restul fotbaliștilor prezenți la reunire sunt în probe", a transmis CSA Steaua, după reunire.