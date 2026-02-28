Mikkel Damsgaard a deschis scorul în minutul 9, iar Igor Thiago a majorat diferența în minutul 25, din pasa aceluiași Damsgaard. Kevin Schade a făcut 3-0 în minutul 34 și părea că meciul este decis.

Burnley a revenit chiar înainte de pauză, după un autogol al lui Michael Kayode. La reluare, Jaidon Anthony a redus diferența, iar în minutul 60 Zian Flemming a egalat cu o lovitură de cap puternică. Gazdele au mai înscris o dată prin Flemming, însă reușita a fost anulată pentru ofsaid după intervenția VAR.

Thriller cu scor fluviu și două goluri anulate, decis în minutul 90+3

Când totul indica un egal spectaculos, Damsgaard a lovit din nou în minutul 90+3, din centrarea lui Rico Henry, și a adus victoria lui Brentford.

Finalul a fost incendiar. Ashley Barnes a trimis mingea în plasă în minutul 99, însă golul a fost anulat pentru henț în urma unei verificări VAR prelungite.

După acest succes, Brentford urcă pe locul 7, cu 43 de puncte, la două lungimi de Chelsea și la cinci de Liverpool, în lupta pentru cupele europene.

Burnley rămâne pe locul 19, cu 19 puncte, și continuă să spere la salvarea de la retrogradare.