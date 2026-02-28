Echipa lui Daniel Pancu și-a continuat parcursul de senzație din campionat și a ajuns la zece victorii consecutive după meciul de la Constanța. Partida s-a încheiat cu o fază controversată, în urma căreia Farul a cerut un penalty.

Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, consideră că Farul a fost prejudiciată de două lovituri de la 11 metri. Finanțatorul campioanei a avut o intervenție dură în urma meciului care a diminuat semnificativ șansele echipei sale la play-off și este gata să ia o măsură radicală.

FCSB riscă să fie OUT din Superligă dacă Gigi Becali se ține de cuvânt!

Becali ia în calcul ca FCSB să nu se prezinte la ultimele două partide din acest sezon regulat, cu UTA Arad și Universitatea Cluj, dar în realitate nu va risca niciodată un astfel de scenariu. Campioana riscă să fie EXCLUSĂ din Superligă în scenariul prezentat de Becali.

Potrivit Art.13.4 din ROAF, o echipă care nu se prezină la două mecuiri va fi exclusă din campionat și va fi retrogradată la finalul sezonului.

„Dacă echipa de seniori nu se prezintă, întârzie sau nu prezintă carnetele de legitimare/cardurile la 2 (două) jocuri din același campionat, ea va fi exclusă din competiție, sancționată cu penalizare sportivă și va fi retrogradată în conformitate cu prevederile Regulamentului Disciplinar”, transmite FRF, în Regulamentul de Organizare a Activității Fotbalistice.

CFR Cluj a ajuns la 50 de puncte după 29 de etape și are victorii pe linie în campionat. În cazul unui rezultat de egalitate, ardelenii ar fi rămas ”în horă” până în ultima etapă.

FC Argeș, favorită pentru ultimul loc de play-off

FC Argeș este pe locul șase cu două etape înainte de final. Înainte de meciul de la Arad, FCSB este la mâna lui Dinamo, care trebuie să scoată un rezultat pozitiv pe teren propriu cu piteștenii pentru ca rivala să rămână în cărți.

Chiar și așa, FC Argeș este favorită la play-off. Va juca în ultima etapă pe teren propriu cu Unirea Slobozia, iar în caz de egalitate de puncte are avantajul meciurilor directe cu FCSB.