A venit cu NOROCUL la FCSB! Alex Buziuc a "fentat" de 3 ori moartea. L-a izbit cifa de beton, s-a rasturnat cu Salvarea si a intrat cu masina intr-o caruta

Jucatorul adus de Gigi Becali de la Academica Clinceni se poate considera unul dintre cei mai norocosi fotbalisti.

La numai 26 de ani, Alex Buziuc are deja o experienta de viata traumatizanta. "Am 9 vieti, ca pisica, dar trebuie sa fiu atent, pentru ca 3 s-au dus", a glumit noua achizitie a FCSB-ului in urma cu cativa ani, dupa un accident cumplit.

Mai exact, in septembrie 2014, cand era legitimat la Gaz Metan, Buziuc a trecut pe langa moarte in timp ce se deplasa cu masina unui prieten spre Suceava natala. Cu putini kilometri ramasi pana la destinatie, automobilul a lovit in plin o caruta nesemnalizata, care intorcea in plina strada. Aflat pe bancheta din spate, Buziuc a fost proiectat in parbriz, alegandu-se cu hematoame cerebrale si cu fracturi de coloana.

Desi pare greu de crezut, asta a fost a treia oara cand Alex s-a aflat la un pas de a-si pierde viata. Asta pentru ca in copilarie, la 11 ani, a mai avut doua asemenea clipe de cumpana, culmea, petrecute in aceeasi zi. Mai intai a fost lovit de o cifa de beton in timp ce se plimba cu bicicleta, pierzandu-si cunostinta. Ei bine, luat cu Salvarea, Buziuc a ajuns la spital cu o alta masina, ambulanta fiind implicata si ea intr-un accident de trafic destul de serios. Un scenariu de groaza in urma caruia fotbalistul a stat 2 zile in coma.