"A fost un antrenament defensiv. Daca am jucat cu copiii... Asta e!" Prima reactie a unui jucator de la FCSB dupa infrangerea cu CFR

CFR Cluj s-a impus cu 2-0 in meciul cu FCSB de pe Arena Nationala.

Ardelenii au facut inca un pas in lupta la titlu cu Craiova dupa ce au invins-o pe FCSB in deplasare prin golurile lui Susic si Itu.

Toni Petrea a ales sa trimita tinerii in teren pentru meciul cu campioana en-titre, iar acest lucru a costat-o victoria pe FCSB, dupa cum a declarat chiar jucatorul ros-albastrilor, Ionut Pantiru.

"A fost un antrenament defensiv astazi, sa zic asa. Am jucat cu multi copii. Daca eram mai concentrati, era OK un egal. E important ca ne-am calificat in Europa. Daca Mister a decis sa le dea o sansa copiilor, asta e. Eu am fost in teren, am incercat sa-mi fac treaba si aia e. E clar ca acesti copii sunt foarte talentati, dar in acelasi timp au foarte mult de munca, abia au inceput un drum foarte lung. Nu stiu cine ia titlul, nu ma uit in curtea celorlalti", a spus Pantiru la finalul meciului.