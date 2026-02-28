Echipa lui Daniel Pancu și-a continuat parcursul de senzație din campionat și a ajuns la zece victorii consecutive după meciul de la Constanța. Partida s-a încheiat cu o fază controversată, în urma căreia Farul a cerut un penalty.

Doicaru a căzut în careu după ce a fost ținut de tricou de Marian Huja, dar arbitrul Florin Andrei nu a arătat punctul cu var.

Gigi Becali: ”Pentru aceste două faze, nu ne mai prezentăm la meciuri”

Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, a avut o intervenție dură la finalul partidei de la Constanța, în urma căreia șansele echipei sale pentru un loc de play-off sau diminuat semnificativ.

Finanțatorul campioanei en-titre este gata să ia o decizie radicală: consideră că Farul a fost prejudiciată de două penalty-uri, astfel că ia în calcul ca FCSB să nu se prezinte la ultimele două partide din sezonul regulat.

„Ce să vezi mai mult? Jucătorul nu e gimnast să se răsucească în aer. Tricoul, din față, i-l duce la spate. Dacă nici aici nu vezi și nu vrei să dai, atunci ce se întâmplă? Înseamnă că este altceva. Cum a spus și Avram, dacă vedea, dădea.

Pentru aceste două faze, nu ne mai prezentăm la meciuri. Două penalty-uri, două meciuri nejucate!”, a spus Gigi Becali, la Digi Sport.

CFR Cluj a ajuns la 50 de puncte după 29 de etape și are victorii pe linie în campionat. În cazul unui rezultat de egalitate, ardelenii ar fi rămas ”în horă” până în ultima etapă.

FC Argeș, favorită pentru ultimul loc de play-off

FC Argeș este pe locul șase cu două etape înainte de final. Înainte de meciul de la Arad, FCSB este la mâna lui Dinamo, care trebuie să scoată un rezultat pozitiv pe teren propriu cu piteștenii pentru ca rivala să rămână în cărți.

Chiar și așa, FC Argeș este favorită la play-off. Va juca în ultima etapă pe teren propriu cu Unirea Slobozia, iar în caz de egalitate de puncte are avantajul meciurilor directe cu FCSB.