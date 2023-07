Declarația care îi poate încheia lui Buziuc cariera la CSA Steaua înainte să înceapă: "Aș veni la un meci al FCSB în Ghencea"

Alexandru Buziuc (29 de ani), noul atacant al Stelei, spune că nu poate trece cu vederea faptul că a jucat la rivala existențială FCSB timp de un sezon (2020-2021 / 25 de meciuri și 2 goluri) și că nu este deranjat că clubul lui Gigi Becali încearcă cu înverșunare să închirieze arena din Ghencea, în ciuda opoziției acerbe a ultrașilor și conducerii noii sale echipe.

"Am prieteni acolo, am foști colegi la FCSB cu care țin legătura"

"Nu am nicio problemă să joace FCSB în Ghencea și să împarțim stadionul. Nu mă deranjează pe mine. Nu contează pentru mine rivalitatea dintre FCSB și CSA, pentru mine contează că sunt aici și să fac tot ce depinde de mine ca să-mi ajut echipa să termine pe unul din primele două locuri. La sfârșit vreau să ne bucurăm, să fim și noi în prima ligă.

Aș veni la un meci al FCSB-ului pe Ghencea. De ce nu? Am prieteni acolo, am foști colegi la FCSB cu care țin legătura. Am foști colegi cu care sunt prieten foarte bun, cu care suntem prieteni de familie. De ce nu?

"Nu am avut nicio ofertă de la Liga 1 și am considerat că aici este unul dintre cele mai bune proiecte de la Liga 2"

Eu am ajuns în Ghencea deoarece că am ales echipa pentru proiectul care mi-a fost propus. Există dorința de a se promova, există condiții bune la acest club. E bine. Sunt ambiții mari, se dorește soluționarea privatizării ca să putem să promovăm. Acum vom vedea ce va fi. Mi s-a spus că sunt discuții avansate, că se dorește foarte mult și că se lucrează la chestia asta.

Nu m-a speriat situația, dacă mă speria nu mai veneam. Eu cred că, în urma discuțiilor pe care le-am avut cu oamenii din club, se va rezolva, mi s-a spus că în proporție de 90% o să se rezolve. E un proiect serios, sunt condiții foarte bune, avem terenuri bune de antrenament, pe partea financiară este totul la zi. Ținând cont că la echipa de unde vin am foarte multe restanțe de luat, e situație bună aici. Nu am avut nicio ofertă de la Liga 1 și am considerat că aici este unul dintre cele mai bune proiecte de la Liga 2", a declarat Buziuc.

Foto - Gabriel Chirea