Dan Șucu și-a anunțat prezența la Inter - Genoa

Inter vine după dezamăgirea din Champions League - eliminarea contra lui Bodo/Glimt - iar echipa lui Cristi Chivu vizează măcar păstrarea distanței de 10 puncte față de a doua clasată AC Milan.

De partea cealaltă, Genoa, care a câștigat în ultima etapă contra lui Torino, 3-0, încearcă să producă surpriza la Milano și să se îndepărteze și mai mult de locurile retrogradabile.

La meciul de pe Giuseppe Meazza va asista și Dan Șucu, acționarul majoritar de la Genoa. Site-ul oficial al clubului anunță că omul de afaceri va fi prezent sâmbătă în cantonamentul echipei, iar ulterior va merge la stadion.

Genoa nu a câștigat de mai bine de trei decenii pe terenul lui Inter. Ultima victorie datează din martie 1994, scor 3-1.

Rapid, cealaltă echipă la care acționar majoritar este Dan Șucu, va juca luni seară, de la ora 19:30, pe terenul Unirii Slobozia. Giuleștenii au deja asigurată prezența în play-off-ul Superligii.

Susținere pentru Chivu din partea lui Inter și după eliminarea din UCL

Piero Ausilio, omul care gestionează strategia sportivă a clubului milanez, a oferit un interviu amplu pentru Colpi da Maestro. Oficialul a vorbit deschis despre deciziile majore din cadrul echipei.

Ausilio a negat informațiile apărute anterior în spațiul public, potrivit cărora Cesc Fabregas, actualul antrenor al celor de la Como, ar fi fost o opțiune reală pentru banca tehnică înainte de instalarea românului. Acesta a adus clarificări despre modul în care s-a desfășurat procesul de selecție după despărțirea de Simone Inzaghi.

„Nu a existat niciodată cu adevărat o echipă Inter aproape de Fabregas ca antrenor. Prima opțiune a fost Chivu. Când am fost în fața deciziei după Inzaghi, Chivu a fost ideea principală, cel în care am crezut cel mai mult. Îl știam din perioada petrecută la Primavera, iar decizia sa de a o prelua pe Parma a arătat un curaj real. Am mers direct la el și astăzi suntem absolut încântați de această alegere.

Când începi un sezon la Inter, te gândești mereu să câștigi totul. Nu-i cred niciodată pe cei care spun că locul patru este în regulă. Cu această mentalitate îți construiești lotul și îți stabilești obiectivele, iar Chivu nu este diferit de cei care au venit înaintea lui”, a explicat Piero Ausilio.