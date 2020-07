Schimbari SOC la pauza derby-ului FCSB-CFR! Pe cine a tirmis Becali in teren cand toata lumea se astepta sa-i foloseasca pe Man, Coman si Tanase

Tanase, Man, Coman, Popescu si Cretu au revenit la antrenamentele FCSB dupa o saptamana de pauza.

Becali a decis ca numai Cretu sa fie titular contra CFR-ului. 4 pusti au fost in echipa de start a FCSB pentru derby-ul de pe National Arena: Perianu, Nita, Istrate si Cristi Dumitru.

Surpriza! In loc sa-i aduca de pe banca pe jucatorii experimentati in repriza secunda, Toni Petrea a bagat si mai multi pusti, fara sa-i inlocuiasca insa pe juniorii din teren. La pauza meciului au iesit Morutan si Cretu, iar in locul lor au intrat Pandele si Pantea!

Intrebat ce parere are despre echipa de start a FCSB chiar inaintea inceperii jocului, patronul Craiovei, Mihai Rotaru, a fost ironic: "Ii felicitam pe cei de la FCSB, fac o munca foarte buna, cu siguranta la anul vor fi mai sus. Ii felicitam. Sper sa joace un sezon intreg cu echipa asta!"