A pierdut banii de prime la POKER! Dezvaluiri senzationale din viata lui Gigi Becali la FCSB: "Am patit-o cu prima, nu mai avea bani!" :)

Valeriu Rachita (50 de ani) a dezvaluit cateva momente comice din perioada in care Gigi Becali i-a fost patron la FCSB.

Rachita a evoluat la FCSB, sub patronatul lui Gigi Becali, in perioada 2003 - 2004. Fostul fundas a povestit pentru Gazeta cateva episoade din acea perioada, despre cum se dadeau salariile si cum a pierdut primele de joc la poker la Piatra Neamt:

"Am patit-o si cu prima noastra, odata, la Piatra Neamt. Am aterizat cu avionul de armata la Bacau. Eu citeam Academia Catavencu, il ironizau constant in perioada aia. Mi-a zis sa nu mai citesc mizeria aia. Ne-a spus ca dupa meciul de la Piatra Neamt ne da primele, aveam vreo 3 de luat. Din pacate, Dumitru Sechelariu l-a asteptat la aeroportul militar din Bacau. L-a luat, iar dupa ce am castigat, nu mai avea Gigi Becali bani. Probabil ca ii pierduse. Au fost foarte multe momente. Am inteles ca pe Ciocoiu l-a luat la poker. Sunt povesti fabuloase. Domnul Becali e ca in fabula aia, a scris mai multe carti decat a citit", a spus Valeriu Rachita pentru Gazeta.

Valeriu Rachita: "Primeam salariile sub forma de donatii!"

Gigi Becali le oferea salariile cash fotbalistilor in acea perioada, sub forma de donatii. Patronul FCSB-ului chema pe rand jucatorii in birou pentru a le oferi 'teancul' de bani:

"Ne chema la Marriott cand era ziua de salariu. Mergeam toata echipa, stateam in antecamera. Era un birou mare, cu secretariat, la etajul 1 sau 2, in interioul hotelului. Intram pe rand, cate 2, cate 3, cu doi notari dupa noi. Am crezut ca ne da terenuri. Era metoda lui sa isi asigure investiatia. Noi semnam ca domnul Gigi Becali personal ne doneaza cat avea fiecare de luat. Asa primeam salariile in perioada 2002, 2003, in donatii. Acolo pe loc ii luam. Venea cu teancul, era incredibil", a mai spus Rachita.