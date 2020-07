"Se face in vena, e doping! Era un jucator cu pungutele, cu Thomas Neubert" | DOPAJ la FCSB? Dezvaluirile unui fost secund al nationalei!

Valeriu Rachita a fost secundul lui Victor Piturca pe parcursul mandatului dintre 2011 si 2014.

Despre metodele lui Thomas Neubert la FCSB s-a discutat pe parcursul precedentelor experiente ale neamtului la echipa lui Gigi Becali. Revenirea preparatorului fizic din Germania la ros-albastri a reaprins controversele si discutiile despre dopaj. Valeriu Rachita a dezvaluit un episod petrecut pe vremea cand era secundul lui Piturca la echipa nationala, etapa care s-a suprapus timp si cu primele sezoane al lui Neubert la FCSB, 2012-2013 si 2013-2014.

"Am auzit o discutie despre dopaj la nationala, despre un jucator de la Steaua. Nu am participat la discutie. Era vorba despre un jucator venit de la Steaua, cu acele pungute, cu Neubert. Nu am participat la discutia aceea, aveam alta treaba. Pompiliu Popescu poate spune mai multe. El discuta cu ei, ce ai luat la echipa de club, ce o sa iti dau eu. El decidea", a spus Valeriu Rachita pentru Gazeta Sporturilor.

Fostul fundas a vorbit si despre metodele de pregatire din anii 90 si a comparat strategiile cluburilor din Romania cu cele ale fortelor din vestul Europei.

"Piturca ne trezea la 7:00, iar la 7:25 eram pe pante la Forban. Unii nu veneau la micul dejun, de la ora 9. Se duceau in camera si dormeau pana la 11. Dar cantonamentele alea ne ajutau. Acum se face mai mult in vena, doping. Stii ca e asa! Milan avea peste un milion de euro in anii 90 pentru medicamente si cercetare in acest domeniu. Tot ce primeau anul acesta, anul viitor era doping. Apoi se pregateau sa gaseasca altceva", a adaugat Rachita.